Reprodução/Instagram/@mateussolanooficial Mateus Solano e Paula Braun abriram casamento antes da separação

O casamento de 17 anos entre Mateus Solano e Paula Braun chegou ao fim, surpreendendo apenas quem não acompanhava de perto a rotina do casal. Os dois vinham enfrentando dificuldades há algum tempo e, mais recentemente, decidiram abrir o relacionamento na tentativa de salvar a união.

Nos últimos meses, a distância física contribuiu para o esfriamento da relação. Solano passou longos períodos fora de casa, em turnês com seu monólogo "O Figurante", enquanto Paula permanecia no Rio de Janeiro. Durante esse período, a atriz foi vista aos beijos com um novo affair no início de julho, relacionamento que já era de conhecimento de amigos próximos.

Apesar da separação, o casal ainda buscou momentos juntos em família. No início de agosto, viajaram com os filhos para Bonito, no Mato Grosso do Sul. Até mesmo no último Dia dos Namorados, trocaram declarações nas redes sociais, mostrando que o vínculo familiar permanecia.

Paula Braun ganhou destaque com sua atuação no filme "O Cheiro do Ralo" (2007), ao lado de Selton Mello, e também participou de novelas como "Amor à Vida" e "Cara e Coragem". Mateus Solano, por sua vez, consolidou seu sucesso na televisão com personagens marcantes, incluindo o eterno Félix de "Amor à Vida".

O casal se conheceu em 2008, durante as filmagens do curta-metragem Vida de Balconista, e se apaixonou após um beijo técnico. Começaram a namorar e se casaram em 2011. Em entrevistas, ambos já relembraram com bom humor o início do relacionamento, que começou de forma inusitada, com ensaios de cenas mais íntimas no set.

“Em 2008, o que era para ser um ‘beijo técnico’ virou namoro meses depois. Celebramos 10 anos de casamento com uma festa inesquecível em Santa Teresa, mas, como tudo na vida, algumas histórias chegam a um fim”, recordou Solano em uma publicação nas redes sociais.