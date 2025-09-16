Reprodução/TV Aratu TV Aratu mostra briga ao vivo

Duas blogueiras de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, protagonizaram uma briga durante uma entrevista ao vivo na última segunda-feira (15). O caso foi transmitido em tempo real pelo programa Alô Juca, da TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia. O repórter precisou intervir para conter a confusão.

Tudo começou quando uma mulher conhecida como "Índia" concedia uma entrevista alegando ter sido agredida por familiares de Esther Reis, também chamada de "Varoa".





Índia relatou ainda ter sido ameaçada com uma "faca" durante uma confusão ocorrida em um bar. Durante a transmissão ao vivo, ela detalhou o ocorrido ao programa Alô Juca.

A confusão foi mostrada em tempo real. Esther chegou de surpresa e deu um tapa em Índia. A partir daí, as duas passaram a se agredir na rua, trocando puxões de cabelo e rolando no chão sujo de lama. Muitos populares entraram para apartar o caos.

As imagens da briga logo se espalharam pelas redes sociais, gerando muitas reações entre os internautas. Alguns expressaram surpresa e durante um programa ao vivo. Já outros aproveitaram para fazer piadas sobre o acontecido, o que acabou se tornando um vídeo viral na internet.

"Meu Deus que briga aleatória parece minha família na ceia de Natal", contou uma. "A mulher passando necessidade e o povo só olhou em questão da briga", disse outro internauta . "Que ridículo isso em pleno horário de almoço", comentou um terceiro.

Apresentador corre para ajudar

Ao presenciar a rusga, o repórter responsável pela matéria correu para tentar separar as envolvidas. Enquanto isso, no estúdio, o apresentador Marcelo Castro pedia calma ao vivo:

"Separa. Isso é ao vivo, gente. Chama a polícia", disse Marcelo. "Jesus... Meu pai do céu... O pau está comendo aí", acrescentou o apresentador tentando contornar o tumulto ao vivo, diretamente dos estúdios da TV Aratu.