Reprodução/Internet Diretor da TV Aratu, Jamerson Oliveira foi preso por dirigir embriagado

Jamerson Oliveira foi preso pela Polícia Civil de Salvador na madrugada deste sábado (6). O jornalista, mais conhecido por ser diretor do programa Alô Juca e coordenador geral de conteúdo da TV Aratu, afiliada do SBT, foi encaminhado para a carceragem depois de ultrapassar uma viatura em alta velocidade para não ser abordado pelos policiais.

Segundo o Boletim de Ocorrência lavrado pelas autoridades da região, o diretor da afiliada do SBT estava acompanhado da repórter Lara Linhares, que também trabalha no programa Alô Juca — ela é casada com outro homem.

Boletim de ocorrência

Segundo o jornalista José Eduardo Alves, o Bocão, Jamerson Oliveira e Lara Linhares estavam saindo de um motel quando tentaram fugir da polícia. “A RONDESP (companhia independente de policiamento tático) trabalhou bem. Jornalista pego saindo do motel com jornalista casada! Teve de tudo nessa madrugada, hein. Droga, sexo e mais”, garante o comunicador. A prisão do diretor datambém foi confirmada pelo telejornal Bahia Meio-Dia, da TV Bahia, afiliada da Globo.

A coluna teve acesso ao conteúdo do Boletim de Ocorrência da prisão de Jamerson Oliveira. O documento lavrado pela Central de Flagrantes afirma que três policiais estavam promovendo uma ronda nas imediações do Elevador Lacerda, conhecido ponto turístico da capital baiana, quando foram surpreendidos por um veículo que ultrapassou a viatura policial em alta velocidade.

“Com a conduta perigosa, a guarnição iniciou o acompanhamento tático. O condutor do veículo desobedeceu diversas ordens de parada”, explica um trecho da ocorrência policial. "O veículo avançou sinais vermelhos e colocou em risco a segurança de terceiros. Ele foi interceptado na Avenida Jequitaia, nas proximidades do viaduto de acesso à Via Expressa", segue o BO.

"Na abordagem, o condutor [Jamerson Oliveira] demonstrou comportamento exaltado, resistindo à ação policial e alegando ser diretor de um programa policial de grande audiência. Diante dos fatos, o condutor e sua acompanhante [Lara Linhares] foram conduzidos à Central de Flagrantes”, prosseguiu o Boletim de Ocorrência.

Diferentemente de Jamerson, Lara não foi autuada em flagrante e foi liberada depois de prestar depoimento. O executivo da TV Aratu e do Alô Juca foi solto ainda na manhã deste sábado, depois do pagamento de fiança. Segundo a Polícia Civil baiana, Jamerson Oliveira irá responder por “suspeita de embriaguez ao volante”. O jornalista foi procurado pela reportagem do Bahia Meio-Dia e do G1, mas não se manifestou sobre a sua prisão.