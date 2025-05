Reprodução: Instagram/@otaviano Otaviano Costa e Flávia Alessandra

Otaviano Costa utilizou as redes sociais, na última quinta-feira (22), para esclarecer os boatos de afastamento em relação à esposa, Flávia Alessandra. Atualmente, o artista está no comando do "Melhor da Noite", que é gravado na Band, em São Paulo.



Durante uma parte da semana, ele mora em uma segunda casa em decorrência das gravações da atração televisiva. "Estou morando aqui em São Paulo, passando de três a quatro dias distante da minha família, nessa casa separada, nesse local que eu estou começando a chamar de casa", iniciou o veterano.

"Mas eu estou aqui por conta da minha profissão, nada mais. É por conta do 'Melhor da Noite'. Todas as quartas, quintas e sextas eu estou ao vivo no Morumbi, então eu tenho que estar aqui", reforçou.

Crise no relacionamento?

Costa ainda falou sobre o seu casamento com a atriz. Ele explicou que a mudança não tem relação com a vida amorosa, mas sim por conta dos compromissos profissionais. "Ao contrário desse contexto, outros veículos, jornalistas e editorias estão colocando de um jeito como se isso tivesse sido uma escolha minha e da Flávia, do relacionamento", argumentou o artista.

"Não, não foi uma decisão do casamento. Claro que a Flávia me apoiou, mas para eu conseguir meu trabalho", acrescentou. "Quando a gente se reencontra no sábado, a gente fica com muita vontade um do outro, aquele fogo gostoso de se reencontrar, aquela faísca, apimenta mais", disse Otaviano.

O apresentador ressaltou que está tudo bem e, além disso, falou do aniversário de casamento: em 2025, o casal completa 19 anos juntos. "Estou morrendo de saudade dela", afirmou ele.

