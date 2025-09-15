Reprodução/TV Globo Eriberto Leão vive Ernesto em Êta Mundo Melhor!

Um novo personagem fará parte de Êta Mundo Melhor! e influenciará diretamente o enredo de Ernesto (Eriberto Leão). O vilão se lembrará de que tem um padrinho rico, o doutor Paixão (Henri Pagnoncelli), que pode ajudá-lo a se libertar da prisão. O homem começará a aparecer nos próximos capítulos e se tornará o trunfo do pilantra.

Em cenas previstas para irem ao ar a partir do capítulo desta segunda-feira (15), na trama da Globo, Mirtes (Mariana Bridi) irá visitar Ernesto na cadeia. "Parece que o meu destino é passar o resto da vida atrás das grades", dirá ele, desanimado.





"A Tamires me contou sobre o seu padrinho rico, um tal de doutor Paixão", contará a moça. "Perdi o contato com ele há décadas. Não sei se ainda está vivo, não lembro de muita coisa, só que ele era muito rico, montado na grana. Me deu brinquedos, me deu até uma bicicleta", revelará Ernesto.

Mirtes perguntará o que mais ele recorda do padrinho. "Ele tinha muitas empresas, morava numa mansão com piscina. Foi ele quem me ensinou a nadar. Fora isso, não lembro de mais nada... Eu usava calças curtas quando meu pai e o padrinho brigaram. Estou perdido, Mirtes", dirá o personagem.

Ela, então, promete ajudá-lo a encontrar o tal homem rico.

Pouco depois, doutor Paixão se mudará para São Paulo, será localizado e dará uma grande ajuda ao personagem de Eriberto Leão para sair da prisão. Ele revelará que está à beira da morte e cogitará colocar o nome do afilhado como seu principal beneficiário.

Êta Mundo Melhor! é uma novela criada por Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção artística de Amora Mautner. A trama dá continuidade aos acontecimentos de Êta Mundo Bom! (2016), e passou a contar com novos personagens em sua nova fase na trama global.