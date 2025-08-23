Reprodução/Internet Mel Summers entra para o elenco de Êta Mundo Melhor!

Após o fim do contrato com o SBT, Mel Summers foi escalada para o elenco de Êta Mundo Melhor!, novela das 18h da Globo. A atriz mirim interpretará Aninha, filha de Celso, papel de Rainer Cadete. A emissora ainda busca o ator que dará vida ao irmão da personagem. Atualmente, Mel está no ar em A Caverna Encantada, produção mirim exibida pelo SBT.

Carreira internacional

Mel Summers já havia sido sondada anteriormente para integrar o elenco da novela da, mas as negociações não avançaram devido ao vínculo contratual com o SBT, que se encerraria apenas no meio deste ano. Com o término do compromisso, a atriz foi confirmada na trama e fará sua estreia em novelas da emissora carioca interpretando uma das crianças da família de Celso. A informação é do O Globo.

Além da transição para a Globo, Mel Summers expandiu seus trabalhos para o mercado internacional. Ela gravou recentemente seu primeiro longa-metragem nos Estados Unidos. O filme, intitulado Falling in Love: Fact or Fiction, foi dirigido por Elora Ellis e Maurice Shomali. A produção marca o início da trajetória internacional da jovem artista brasileira.