Reprodução/Internet Universal+ lança série sobre Clodovil com apresentação de Ana Hickmann

Ana Hickmann, apresentadora do Hoje em Dia na Record, vai estrear como anfitriã de uma produção no streaming. Ela comandará Reinventando Clô, doc-reality do Universal+ que revisita a trajetória de Clodovil Hernandes (1937-2009).

A trama contará com seis episódios e trará releituras de criações do estilista, que marcou a moda brasileira a partir da década de 1970. Cada capítulo contará com um profissional do setor reinterpretando um vestido assinado por Clodovil.

A partir dessas peças icônicas, a produção explorará momentos importantes da vida do artista, que também construiu carreira na televisão e na política. A informação é do O Globo.

Personalidade forte

Clodovil ganhou destaque como estilista nos anos 1970 e, na década seguinte, estreou na Globo ao integrar o TV Mulher. Passou ainda por outras emissoras de TV, sempre em meio a elogios e polêmicas.

Em 2006, foi eleito deputado federal, conquistando expressiva votação. A série também abordará sua personalidade forte e as controvérsias que marcaram sua relação com colegas de trabalho, como a jornalista Marília Gabriela.