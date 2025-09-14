Ana Hickmann, apresentadora do Hoje em Dia na Record, vai estrear como anfitriã de uma produção no streaming. Ela comandará Reinventando Clô, doc-reality do Universal+ que revisita a trajetória de Clodovil Hernandes (1937-2009).
A trama contará com seis episódios e trará releituras de criações do estilista, que marcou a moda brasileira a partir da década de 1970. Cada capítulo contará com um profissional do setor reinterpretando um vestido assinado por Clodovil.
A partir dessas peças icônicas, a produção explorará momentos importantes da vida do artista, que também construiu carreira na televisão e na política. A informação é do O Globo.
Personalidade forte
Clodovil ganhou destaque como estilista nos anos 1970 e, na década seguinte, estreou na Globo ao integrar o TV Mulher. Passou ainda por outras emissoras de TV, sempre em meio a elogios e polêmicas.
Em 2006, foi eleito deputado federal, conquistando expressiva votação. A série também abordará sua personalidade forte e as controvérsias que marcaram sua relação com colegas de trabalho, como a jornalista Marília Gabriela.