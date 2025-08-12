Reprodução Instagram @graoficial Gracyanne Barbosa

Gracyanne Barbosa, de 41 anos, surpreendeu os fãs ao relatar que está fazendo uma dieta para emagrecer. Isso porque a ex-mulher de Belo é conhecida por manter um cardápio hipercalórico e proteico, objetivando o ganho de massa muscular.



Agora, a modelo quer eliminar oito quilos. A decisão foi motivada pela participação no "Dança dos Famosos", competição do "Domingão com Huck". Segundo ela, após perder peso, será mais fácil ensaiar com o coreógrafo que a acompanha no programa.





"Quero emagrecer porque estou tendo a oportunidade maravilhosa de estar no 'Dança dos Famosos', que era meu sonho. Eu quero fazer tudo que puder aprender. Inclusive, aqueles giros no alto. Não quero matar meu professor", explicou a ex-dançarina do "Tchakabum".

Atualmente, Gracyanne pesa 86 kg. A intenção dela é chegar aos 78 kg. Para eliminar o peso, ela vai ingerir menos calorias do que está habituada. "Estou pesada, com 86 kg. Quero chegar a uns 78 kg. Será que consigo?", questionou.

"Agora o meu desafio é comigo mesma. Correr atrás da perda de peso, buscar o que quero e vencer a balança", pontuou ela, que ganhou destaque televisivo ao compor o elenco de Camarotes da última temporada do "Big Brother Brasil", reality da Rede Globo.

Saiba mais

Nesta temporada do "Dança dos Famosos", Gracyanne compete com Rodrigo Faro, Cátia Fonseca, Duda Santos, Alvaro, Wanessa Camargo, David Junior, Fernanda Paes Leme, Manu Bahtidão, Allan Souza Lima, Nicole Bahls, Silvero Pereira, Lucas Leto, Luan Pereira e Tereza Seiblitz.

Integrando o “Domingão com Huck”, a competição reúne celebridades de diferentes áreas — de influenciadores e ex-BBBs a jornalistas, atores, apresentadores e mais.