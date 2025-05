Reprodução: Instagram/@giovannaantonelli Giovanna Antonelli e Francisco Rocha

Giovanna Antonelli utilizou as redes sociais, na última sexta-feira (30), para mostrar um perrengue: a atriz, que está em Belém, percebeu que o seu sapato estava com a sola solta.



No local, havia um marceneiro, que a ajudou ao colocar uma cola na área descolada. “E meu tênis que descolou no meio da viagem! Seu Francisco Rocha me salvou. Melhor marceneiro de Belém”, elogiou a artista.

Durante a interação, o profissional reforçou o produto que colocou no caçado da intérprete. “Essa cola aqui, daqui a 10 anos ainda tá no lugar!”, afirmou. Após a fala, a veterana caiu na risada e dsse que “precisa durar até domingo”.

Ao final do vídeo, Antonelli tirou uma foto com Francisco Rocha e o agradeceu pela força-tarefa. A artista estava em Belém para apresentar a palestra "Discurso do Óbvio".

Carreira como atriz

A artista de 48 anos se tornou conhecida pelos papéis nas novelas da TV Globo. O Clone , Salve Jorge , A Regra do Jogo , Em Família e Segundo Sol estão entre os folhetins presentes no currículo da intérprete.