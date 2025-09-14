Reprodução/Internet Catia Fonseca foi eliminada da Dança dos Famosos 2025 junto com Fernanda Paes Leme

Primeira eliminada da Dança dos Famosos, Catia Fonseca marcou presença no show dos Backstreet Boys no The Town, na última sexta-feira (12), e aproveitou para falar sobre sua carreira. A apresentadora, que permanece como contratada da Globo, contou que o reality foi uma oportunidade de se desafiar.

“Voltei com meu podcast, depois veio o Dança, que me trouxe outra abertura de caminhos. Me desafiei a fazer algo que eu tinha certeza que era muito ruim. E era. E isso foi consciente e é muito legal. Se fosse há alguns anos atrás, eu não teria aceito o convite”, declarou em conversa com a Folha de S.Paulo.

Novos projetos?



destacou que vive uma fase mais leve, em que se permite experimentar. “Hoje me permito muito mais do que me permitia antigamente. Meus filhos são adultos, sabe quando você fala: ‘Agora posso me jogar mesmo? Fazer a loucura que eu estiver com vontade de fazer?’”, refletiu.

Mesmo fora da disputa, a apresentadora segue contratada pela Globo até dezembro e não descarta novos projetos na emissora. “Não descarto nada. Nem programas parecidos com o que eu fazia e nem programas bem diferentes. Isso é o mais gostoso. É jogar para o universo e deixar as coisas chegarem. Sempre fui de olhar 360 graus e aproveitar as oportunidades. Deixo na mão divina”, disse.