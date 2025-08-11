Reprodução Instagram @alvxaro Lucas Leto ajuda Alvaro, que teve crise de pânico

Alvaro, de 26 anos, lidou com uma situação delicada durante os ensaios para a estreia do "Dança dos Famosos", no último domingo (10). Em um dos dias em que repassava a coreografia, o humorista teve uma crise de pânico e precisou ser ajudado por outro competidor.



O influenciador foi auxiliado por Lucas Leto. O intérprete de Sardinha em "Vale Tudo", remake exibido no horário nobre da Rede Globo, foi escalado às pressas, após a saída de Livinho, que deixou a competição para se recuperar do acidente de moto que sofreu em São Paulo.





"Gente, o Alvaro nessa hora tava tendo um ataque de pânico, aí eu deitei do lado dele e puxei assunto para tirar ele do buraco. Deu certo”, contou o ator, por meio das redes sociais. Na foto, Lucas surge tentando acalmar o humorista.

"Queria que o mundo tivesse acesso a 1% do seu coração para ver o quão incrível você é. Dividir essa experiência com você está sendo bom demais", agradeceu Alvaro.

Saiba mais

Rodrigo Faro, Cátia Fonseca, Duda Santos, Alvaro, Wanessa Camargo, David Junior, Fernanda Paes Leme, Manu Bahtidão, Allan Souza Lima, Nicole Bahls, Silvero Pereira, Lucas Leto, Luan Pereira, Gracyanne Barbosa e Tereza Seiblitz estão confirmados na nova temporada da disputa de dança.

A competição faz parte do "Domingão com Huck" e aposta na disputa entre famosos de vários nichos, sejam influenciadores, ex-BBBs, jornalistas, atores, apresentadores, entre outros.

Conhecido pelos vídeos de humor que publica em plataformas de interação virtual, o influenciador Alvaro foi convidado pela Globo para compor a atual temporada do quadro. Ele acumula mais de 16 milhões de seguidores no Instagram e superou a marca de 7 milhões no TikTok

Outros criadores de conteúdo virtual já passaram pelo programa, como Juliano Floss. A estratégia da emissora é se aproximar do público infantojuvenil e alcançar engajamento nas redes sociais pela popularidade destas figuras em plataformas como Instagram, TikTok, YouTube, entre outras.