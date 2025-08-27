Foto: Globo/ Beatriz Damy Maraisa e Maiara

"Coração Acelerado", trama sertaneja de Izabel Oliveira e Maria Helena Nascimento, precisou da ajuda em dose dupla das gêmeas Maiara e Maraisa. As cantoras e compositoras têm papel fundamental não apenas atrás das câmeras, como também na frente delas.



Isso porque a dupla sertaneja auxiliou as autoras do folhetim durante as pesquisas sobre o universo do feminejo, um dos temas centrais da história, protagonizada por Isadora Cruz e Gabz como as amigas e vocalistas Agrado e Duda.





Mas não foi apenas com informações relacionadas aos bastidores da indústria fonográfica que as artistas ajudaram. Elas também aparecerão dentro da novela, interpretando elas próprias, semelhante ao que acontecerá com a boiadeira Ana Castela, já confirmada na produção.

Como vai abordar este gênero musical, a novela deve contar ainda com outras figuras de destaque no sertanejo. Alguns atores, inclusive, aparecerão cantando e já estão se preparando com aulas de canto, conforme apurado pelo iG Gente.

A informação da escalação de Maiara e Maraisa em "Coração Acelerado" foi inicialmente dada pela Coluna Play, de Anna Luiza Santiago, e confirmada pelo Portal iG.

Com direção de Carlos Henrique Araujo, "Coração Acelerado" tem estreia prevista para janeiro de 2026, substituindo "Dona de Mim" na grade da Rede Globo. Além de Gabz e Isadora Cruz, o elenco conta ainda com Isabelle Drummond, Filipe Bragança, Marcos Caruso, Daniel de Oliveira, Thomás Aquino, Luiz Henrique Nogueira e Leandra Leal.

A obra é assinada por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, dupla experiente em tramas musicais. Izabel tem no currículo os sucessos "Cheias de Charme" e "Verão 90", enquanto Maria Helena foi responsável por "Rock Story".