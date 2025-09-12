Reprodução / Weibo - redes sociais Yu Menglong

Yu Menglong, de 37 anos, morreu na última quinta-feira (11), em Pequim, na China. O astro ganhou destaque internacional pela atuação em dramas audiovisuais, tendo trabalhado até mesmo em uma produção exibida na gigante do streaming, a Netflix.

Segundo informações divulgadas pelos representantes oficiais do artista à imprensa, ele teria caído de um edifício. Além de confirmarem a morte, eles afirmaram que as investigações do caso já tinham sido encerradas.





"É com imensa dor que informamos a todos que nosso querido Menglong faleceu ao cair de um prédio em 11 de setembro de 2025. Após investigação policial, foi descartada a hipótese de crime. Que ele descanse em paz, e que os vivos permaneçam fortes”, declara a nota.

Repercussão

A base de fãs do ator prestou homenagens póstumas para se despedir do intérprete. "Que ele descanse em paz eterna", disse uma usuária do Instagram, plataforma de interação virtual de Mark Zuckerberg.

"Não consigo me conformar, foi tão de repente", acrescentou uma segunda. "Meus sentimentos aos familiares e amigos", pontuou ainda uma terceira.

Saiba mais

Yu Menglong se destacou pelas artes cênicas, mas também se dedicou a outros ofícios, como cantor e diretor. Ele também participou de um reality show musical amplamente conhecido na televisão chinesa, o "Super Boy".

"Go Princess Go" e "Love Game in Eastern Fantasy" são algumas das tramas em que ele participou. "Eternal Love", intitulado no Brasil como "Amor Eterno", está disponível na Netflix e é um dos trabalhos mais famosos de Yu Menglong.