Reprodução/@rodrigomcarelli Rodrigo Carelli fala sobre A Fazenda 17

A Fazenda 17 está chegando com tudo na tela da Record. O diretor Rodrigo Carelli, contou que o processo de seleção dos participantes foi feito com muito cuidado, considerando não somente a popularidade, mas também o potencial de engajamento no jogo. "A gente busca nomes que tenham histórias para contar, que saibam se posicionar e que tragam entretenimento de qualidade para o público", explicou.

Segundo ele, o alto valor pago aos participantes reflete o investimento da emissora em entregar uma temporada memorável, com grandes expectativas em relação à audiência e ao impacto nas redes sociais. "A Fazenda se reinventa a cada ano, e 2025 não será diferente. Estamos preparando muitas surpresas, provas inéditas e uma convivência que promete esquentar desde os primeiros dias", completou.

A nova edição, que estreia em breve na tela da Record, já está cercada de mistério e expectativa. Fãs do programa especulam nas redes sociais possíveis nomes, dinâmicas e até rivalidades que podem surgir. Enquanto isso, a produção mantém tudo em sigilo absoluto, criando ainda mais curiosidade no público fiel do reality. As informações são do site iBahia.

Sobre a Fazenda

A 17ª temporada estreia nesta segunda-feira (15), às 22h30, na Record, prometendo uma edição marcada por novidades e grandes nomes no elenco. A emissora está apostando alto no reality show que promete gerar muito entretenimento e muito bafo no canal da Barra Funda.

Adriane Galisteu segue no comando do reality rural pelo quinto ano consecutivo. Ela destacou ainda o sucesso do quadro Galistour, que mostrará spoilers, bastidores e até detalhes dos looks da apresentadora.

Galisteu refletiu sobre a nova temporada: "Eu fico aqui pensando, que história esse elenco vai contar. Temos a Fazenda há 17 anos, com as mesmas regras, porque não queremos mudar. A Fazenda tem que ser a Fazenda. O que muda são as dinâmicas e, principalmente, as histórias dos participantes. Cada ano é diferente porque quem entra aqui dá o tom do jogo. Eu estou muito curiosa", disse.

Diferente das últimas edições, a dinâmica do Paiol não será realizada em A Fazenda 17. Antes, o recurso consistia em confinar alguns pré-participantes em um espaço separado, onde disputavam a preferência do público para conquistar uma vaga no elenco oficial.