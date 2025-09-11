Reprodução/ Instagram @globonews Andréia Sadi fala sobre bastidores de cobertura política

Durante uma cobertura do julgamento da suposta trama Golpista, no Supremo Tribunal Federal, a jornalista Andréia Sadi fez uma rara revelação sobre os bastidores do jornalismo político. Sadi mostrou os colegas da equipe de transmissão comendo um biscoito de polvilho.

"Olha o bastidor aqui, estou sustentando essa equipe [com biscoito de polvilho], achei aqui na cobertura da câmara. Todo mundo aqui, ó a Natuza. E a equipe, quem vocês não veem no ar. Bastidores, sério gente, é família, sei mais da vida deles, do que eles sabem da vida deles", disse.





No perfil, a apresentadora compartilhou um momento descontraído da cobertura política direto de Brasília, mostrando parte da equipe do Grupo Globo que a acompanha nos corredores do poder.

Entre os nomes revelados por trás das câmeras e das análises precisas que o público acompanha diariamente, estavam os jornalistas Octavio Guedes, Ana Flor, Julia Duailibi, Natuza Nery e Gerson Camarotti - um verdadeiro time de peso do jornalismo político nacional.

"É claro, toda a equipe que fica por trás das câmeras. Para alegrar essa turma toda nessa extensa cobertura, Sadi levou um 'biscoito de polvilho raiz', como definiu Octavio", disse a Globonews nas redes sociais, fazendo alusão ao momento de descontração que uniu a equipe nos intervalos das gravações.

Nas redes sociais, os usurários comentaram sobre os bastidores da cobertura política.

"Turma maravilhosa essa equipe da Globonews", disse uma. "Bom ver essa descontração de vocês", comentou outra.