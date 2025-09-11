Reprodução/Youtube/Multishow Tata Werneck agradece a motoboy

Tata Werneck, de 42 anos, recebeu o motoboy Lucas Rodrigues no "Lady Night", do Multishow, e relembrou o episódio em que ele encontrou a carteira de seu pai, Alberto Arguelhes, em maio, e fez questão de devolvê-la com todos os pertences. A apresentadora elogiou a atitude do profissional, que se emocionou e foi às lágrimas.

"Eu te chamei aqui porque meu pai, que vive perdendo a carteira, perdeu mais uma vez... E aí, você - que tem uma profissão muito perigosa, arrisca a vida todos os dias para ganhar pouco - encontrou a carteira dele e devolveu, mesmo sem o conhecer", contou Tata no último episódio da atração.





"Eu fiz questão de te agradecer, porque tem gente que diz: 'Ah, honestidade não se agradece'. Se agradece sim! O Brasil tem mania de transformar em ídolo um monte de famoso babaca, e uma pessoa honesta como você eu faço questão de divulgar. Queria te agradecer porque a sua atitude me emocionou muito. Você foi muito fofo, é um cara muito legal, e meu pai adorou você! Ele falou: 'Você tem que conhecer esse cara, porque ele é honesto, verdadeiro'", relatou a apresentadora.

Emocionado, Lucas agradeceu o carinho de Tata e a oportunidade de participar do programa.

"Quero te agradecer por tudo, pela oportunidade de estar aqui... E também pelo seu pai - ele não tinha obrigação nenhuma de se identificar para mim, e fez questão disso", disse o entregador.

A apresentadora, então, agradeceu todo o carinho do rapaz e reforçou que o motoboy agora é um grande amigo da família.

"Ah, mas ele faz isso porque é muito deslumbrado mesmo! Vai tirar sangue e já fala: 'Eu sou o pai da Tatá'. Mas eu fiquei muito feliz que ele se identificou, porque aí eu pude te conhecer e conhecer sua história. E, se depender de mim, agora você é amigo da minha família. Combinado? Lucas, muito obrigada", concluiu a apresentadora, emocionando ainda mais o jovem.