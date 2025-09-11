Youtube/Reprodução/@RECORD Todos os detalhes da casa da 17ª temporada de A Fazenda

A 17ª temporada de A Fazenda já está prestes a começar e promete muitas novidades. O iG Gente está em Itapecerica da Serra, no interior de São Paulo, acompanhando de perto todos os detalhes da casa e trazendo spoilers exclusivos desta nova edição do reality rural.

Durante a coletiva de imprensa, foi revelado novidades sobre a dinâmica do jogo, além de mostrar os ambientes da sede onde os peões vão conviver pelos próximos meses.

A 17ª temporada estreia nesta segunda-feira (15), às 22h30, na Record, prometendo uma edição marcada por novidades e grandes nomes no elenco.

Durante a coletiva, a produção revelou que a nova temporada terá 26 participantes, dois a mais do que nas edições anteriores, todos disputando o prêmio de R$ 1,5 milhão. A direção segue sob o comando de Rodrigo Carelli.

No famoso “concretão”, foram apresentados os detalhes da sede: serão cerca de 80 câmeras, fixas e volantes, além da cabine de descompressão, recurso já consolidado em outros realities.

Adriane Galisteu segue no comando do reality rural pelo quinto ano consecutivo. Ela destacou ainda o sucesso do quadro Galistour, que mostrará spoilers, bastidores e até detalhes dos looks da apresentadora.

Galisteu refletiu sobre a nova temporada: “Eu fico aqui pensando, que história esse elenco vai contar. Temos a Fazenda há 17 anos, com as mesmas regras, porque não queremos mudar. A Fazenda tem que ser a Fazenda. O que muda são as dinâmicas e, principalmente, as histórias dos participantes. Cada ano é diferente porque quem entra aqui dá o tom do jogo. Eu estou muito curiosa.”

Dinâmicas

Diferente das últimas edições, a dinâmica do Paiol não será realizada em A Fazenda 17. Antes, o recurso consistia em confinar alguns pré-participantes em um espaço separado, onde disputavam a preferência do público para conquistar uma vaga no elenco oficial.

Neste ano, todos os peões já entram direto na disputa pelo prêmio milionário. Em contrapartida, a produção promete estrear duas novas dinâmicas surpresas já no primeiro dia de programa, envolvendo todos os participantes desde o início e garantindo movimentação extra no jogo.

Área da fofoca

Outra novidade apresentada por Rodrigo Carelli é a criação de um espaço especial para conversas e estratégias. Um sofá foi instalado no meio da área dos bichos, justamente para estimular a interação dos peões “em meio à natureza”.

Além disso, a tradicional casa da árvore segue como ponto de encontro dos confinados.

Para não perder nenhum detalhe das conversas, a Record instalou uma nova câmera na sede, especialmente dedicada a registrar os bate-papos estratégicos e fofocas no coração da fazenda.

Mais espaço para os peões

Com o aumento no número de participantes, de 24 para 26 confinados, a produção também preparou ajustes na estrutura da sede. A partir desta edição, os peões contarão com dois banheiros disponíveis.

Segundo o diretor Rodrigo Carelli, a novidade pode render situações curiosas e até conflitos dentro da casa:

“O fato de ter dois banheiros também pode causar discórdia, porque eles terão que discutir como isso será organizado. Vai ser homem e mulher? Como será dividido? O gerenciamento vai ser deles, e isso pode gerar discordância.”