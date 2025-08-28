Globonews Jornalista interrompe deputado e bate-boca marca entrevista na GloboNews

A jornalista Andreia Sadi discutiu com o deputado Sóstenes Cavalcante (PL) durante uma entrevista ao vivo na GloboNews , na quarta-feira (27). A situação começou quando a repórter questionou o parlamentar sobre a PEC das Prerrogativas e a relação do projeto com demandas da sociedade. O bate-boca também envolveu Lindbergh Farias(PT) e viralizou nas redes sociais.

Na entrevista ao vivo, Sadi não permitiu que Cavalcante concluísse a resposta. A jornalista insistiu em saber se a proposta atendia aos eleitores ou apenas a interesses internos do Congresso. O clima ficou tenso, e as falas foram interrompidas diversas vezes.

Durante a entrevista, Andreia perguntou: “ O senhor ouviu isso do eleitor? 'Nossa, a gente quer votar PEC das prerrogativas, a gente precisa blindar os parlamentares?' ”. Cavalcante respondeu que pautas constitucionais não costumam partir da população. Ele citou a recente votação sobre adoção como exemplo.

Sadi rebateu a justificativa e apontou incoerências. O deputado então acusou ministros do STF de “ chantagearem ” o Congresso. Nesse momento, Lindbergh Farias interveio para criticar a fala e acusou a " oposição " de articularem ataques à democracia.

" Quem tá chantageando o ministro Alexandre Morais são vocês. Aí eles falam essa história: 'Ah, o Brasil vive uma ditadura'. Eles que sempre defenderam a ditadura. E no caso da invasão da mesa? Aquela invasão da mesa foi o 8 de janeiro dos engravatados. Até agora não teve punição. Que história é essa de chantagem? Vocês que tão querendo interferir num julgamento isento que vai ficar demonstrado, sócio. Uma trama para assassinar Alexandre Morais, para assassinar Lula. "

Repercussão nas redes sociais e histórico de embates

A discussão repercutiu rapidamente na internet. Internautas dividiram opiniões sobre a postura da repórter. Alguns defenderam a atitude. “ Parabéns, Sadi! Políticos vivem de pautar ideias que não representam a sociedade ”, escreveu um usuário. Outro afirmou: “ Desta vez a Andreia Sadi merece os nossos parabéns. Se um deputado é eleito pelo povo, precisa ser questionado ”.

Houve também quem criticasse a forma como a entrevista foi conduzida. “ Falta de elegância da parte da jornalista ”, comentou uma pessoa. Outra declarou: “ É só sobre o interesse deles, a imprensa está exausta desses políticos ”.

Não foi a primeira vez que Andreia Sadi se envolveu em embates ao vivo. Em janeiro de 2023, ela interrompeu Rogério Marinho(PL) durante uma entrevista sobre as eleições no Senado. Na ocasião, a jornalista contestou o parlamentar ao relacionar fake news aos atos de Brasília.

Naquele momento, Marinho defendia seu projeto político e prometia “ resgatar a envergadura da Casa ”. Ele também exaltava o que chamou de “ legado de transformações virtuosas na economia ”, iniciado no governo Temer e continuado por Jair Bolsonaro.

O senador pediu que fosse respeitado o rito democrático. Sadi, por sua vez, reforçou que estava “ a favor da democracia ” e insistiu em respostas mais objetivas.