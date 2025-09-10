Reprodução/Internet Galvão Bueno narrará a Copa do Mundo de 2026 no SBT

Galvão Bueno será a principal voz da Copa do Mundo de 2026 no SBT. O narrador, considerado o mais emblemático do futebol brasileiro, fechou acordo para transmitir as partidas da seleção, finais e outros confrontos decisivos do torneio, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá. A assinatura do contrato deve ser oficializada nos próximos dias, já que o vínculo está em fase final no departamento jurídico da emissora.

A negociação foi articulada pela NSports, empresa da qualé sócio. O canal firmou parceria com o SBT para reforçar a equipe e viabilizar a cobertura do Mundial. Além de narrar os principais jogos, o comunicador deverá participar de projetos especiais desenvolvidos em conjunto pelas duas empresas. A informação é da Folha de S.Paulo.

Contrato do SBT

Apesar do acerto com o, Galvão Bueno ainda mantém vínculo com a Band, onde apresenta o Galvão e Amigos às segundas-feiras. O narrador deve discutir com a emissora do Morumbi a continuidade do programa até a realização da Copa do Mundo.

O pacote da emissora garante a transmissão de todas as partidas da seleção brasileira, além de jogos decisivos da competição, que pela primeira vez contará com 48 seleções participantes. O acordo representa mais um avanço nas estratégias esportivas da emissora, que vinha disputando espaço no setor.