Reprodução Instagram @fiuk Fiuk

Fiuk, de 34 anos, foi envolvido em uma polêmica após o primeiro fim de semana do The Town, quando foi alvo de boatos sobre ter invadido o camarote de Travis Scott no festival de música. Na segunda-feira (8), o cantor, compositor e ator resolveu se pronunciar.



Por meio do Instagram, plataforma de interação virtual na qual soma mais de 5,4 milhões de seguidores, o artista negou a suposta polêmica com o famoso internacional. "Quando não tem o que falar, inventa. Eu estava indo embora, mas o Travis travou o backstage inteiro", começou.





"Eu cheguei a uma conclusão: ser educado hoje, fazer força para ser maneiro, porque ninguém é perfeito, escolher ser legal é difícil. É difícil ser educado o tempo inteiro e lutar contra seus pensamentos para ser fiel aos seus princípios", acrescentou.

Em seguida, o irmão de Cleo Pires admitiu que, no final do evento, quando ele e outras pessoas estavam indo embora, uma celeuma teria ocorrido, mas que ele permaneceu tranquilo durante todo o episódio, negando qualquer tipo de transtorno da parte dele.

"Eu estou saindo pouco. A única vez que decido sair de casa, vou lá, curto do meu jeitinho. Na hora que a gente estava indo embora, o Travis realmente começou a causar e travou tudo. Mas, mano, eu sou de boa, cada artista é um artista e eu não me envolvo", completou.

Entenda

Após a apresentação de Travis Scott, que ocorreu no último sábado (6), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, Fiuk f oi alvo de boatos de que teria invadido o camarim de Travis. As especulações, desmentidas pelo filho de Fábio Jr., ainda diziam que ele foi retirado do local por seguranças.

Saiba mais

Filho do cantor Fábio Jr. e da empresária Cristina Karthalian, Fiuk é cantor, ator e compositor. Ele já esteve em folhetins como "Malhação" e "A Força do Querer". Em 2021, participou do "Big Brother Brasil" e ficou em terceiro lugar; a temporada foi vencida por Juliette Freire.