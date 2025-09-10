Reproduçao TV Globo Flávia Alessandra como Sandra em "Êta Mundo Melhor"

Flavia Alessandra, de 51 anos, se destacou na teledramaturgia nacional pelas vilãs e mocinhas que defendeu em novelas e o compromisso com o trabalho fez com que ela desistisse de fazer uma viagem de lua de mel com o marido, o apresentador Otaviano Costa, de 52.



Durante participação no podcast "Quem é Você Nesse Rolê?", ela explicou o caso. "Eu ia me casar, e lembro do Mário Lúcio me ligando e falando: 'Flávia, a gente precisa muito de você, é para preencher um espaço que uma outra atriz faria, mas em cima da hora não deu certo'.", começou.





"Eu disse: 'Olha, tudo bem, mas amanhã eu estou casando, tenho compromisso, vou sair em lua de mel, algo normal.' E ele: 'Não, não, a gente precisa muito de você'. O Ricardo Waddington, que já estava gravando em Paris, também ligou: 'Não tem jeito, segunda a gente se vê'.", acrescentou.

Em seguida, ela contou como deu a notícia ao noivo. "Foi desafiador, porque eu não tive lua de mel. Falei para o meu marido: 'Olha só, a gente se casa sábado, mas segunda eu começo uma novela, tá? Beijo, tchau, daqui a um ano a gente se vê direito'.", brincou.

Retorno às telinhas

Após encerrar o contrato de exclusividade com a Globo, Flavia Alessandra foi recontratada pelo canal por obra certa. A artista está reprisando o papel de Sandra em "Êta Mundo Melhor", novela das seis que é uma sequência de "Êta Mundo Bom".

Durante participação no "É de Casa", a mulher de Otaviano Costa contou que aceitou reencarnar a grande vilã por um pedido de Walcyr Carrasco. Amiga próxima do autor, ela ganhou muito reconhecimento em 2006, quando interpretou a antagonista Cristina, de "Alma Gêmea", sucesso de crítica e público.

"Quando veio o convite para reviver Sandra na continuação de uma novela que foi um baita sucesso e deliciosa de se fazer que foi 'Êta Mundo Bom!', na hora, falei 'estou dentro'. Não tinha nem lido capítulo, nem visto nada. Walcyr Carrasco mandou, eu já digo amém. Ainda podendo trabalhar com a Amora Mautner, que eu era louca para poder trabalhar", afirmou.