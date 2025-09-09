Reprodução/Instagram/@liviaandradereal/@ticipinheiro Ticiane Pinheiro pode substituir Lívia Andrade no Domingão

Após a indefinição de Ticiane Pinheiro na Record, outro cenário começa a ser criado na TV Globo. A apresentadora Lívia Andrade, que atualmente participa do Domingão com Huck, pode deixar a atração para estrear como atriz na próxima novela das sete do canal. Caso a mudança de Andrade se concretize, a esposa de Tralli pode ocupar o seu lugar.

Lívia Andrade foi convidada para integrar o elenco da novela, que está prevista para estrear em janeiro de 2026. O folhetim se passará na fictícia cidade de Bom Retorno, em Goiás, e girará em torno do universo musical sertanejo. Lívia retornaria à dramaturgia após anos como apresentadora e comentarista.





A profissional atuou em novelas como Vende-se um Véu de Noiva (2009), Uma Rosa com Amor (2010) e Corações Feridos (exibida em 2012). Fez grande sucesso ao interpretar a vilã Suzana na novela Carrossel. A atriz também gravou uma participação em Chiquititas (2013).

Caso a ex-Fofocalizando deixe a atração dominical, o nome de Ticiane vem ganhando força na Globo. Ela foi sondada para o quadro Acredite em Quem Quiser, no qual o júri tenta descobrir, qual dos três convidados está dizendo a verdade em suas histórias. O convite marca o possível retorno da apresentadora à Globo, após anos na Record.

No entanto, nada está confirmado até o momento - tratam-se somente de rumores, convites informais e negociações em andamento. A decisão final cabe à direção artística. As informações são da jornalista Carla Bittencourt.

As movimentações refletem uma mudança estratégica na emissora dos Marinho, que vem promovendo a renovação de suas atrações com novas apostas.

Ticiane Pinheiro e Record

O contrato de Ticiane com a Record termina em dezembro e, ao que tudo indica, não será renovado. Nos bastidores, há a expectativa de que a apresentadora assine com a Globo, especialmente após a promoção de seu marido, César Tralli, e da mudança da família para o Rio de Janeiro.

Ticiane mantém discrição sobre seu futuro profissional, mas o clima na emissora de Edir Macedo já é de despedida.