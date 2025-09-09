Silva reforça críticas e diz que “dobra a aposta” contra Virginia Fonseca
O cantor Silva voltou a se pronunciar nesta terça-feira (9) após polêmica no Festival Vibrar, realizado em Brasília no último domingo (7). Durante o show, ele atacou Virginia Fonseca e outros nomes conhecidos da música e da televisão.

Em postagem no X (antigo Twitter), Silva reforçou as críticas e mandou novo recado. No evento, o artista mandou Virginia “ se foder ” e a acusou de lucrar com plataformas de apostas on-line. 

Após a repercussão, Silva escreveu: “ Deixa eu voltar a tuitar no lugar certo. Da próxima vez vou tentar falar só com meu terapeuta ”.

Em seguida, o cantor direcionou outra mensagem, sem citar nomes de forma direta. “ Pra V., que ganha com a desgraça alheia é aquilo lá mesmo. Dobro a aposta. Agora, música pra vocês ouvirem na Bahia (e em qualquer lugar) é o meu maior objetivo de vida. Sem a Bahia o que eu faço nem existiria.

Além disso, Silva ironizou os comentários que recebeu após o festival. Ele afirmou que continuará com a mesma proposta artística e ressaltou que pretende valorizar suas referências musicais.

Dito isso, nesse verão eu vou cantar muito cover, como sempre faço, mas só o que eu gosto muito e do meu jeitinho. Serginho, Paula e Luísa são meus convidados de honra ”, declarou.







