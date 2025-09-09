Reprodução/Instagram/@fernando.roncato/@danisuzuki Danni Suzuki reata namoro após 6 anos

Danni Suzuki, de 47 anos, reatou o namoro com o ator Fernando Roncato, de 37. Os dois já haviam se relacionado entre 2017 e 2018, quando anunciaram o fim da relação. Mesmo após o término, continuaram amigos, até que a reaproximação evoluiu para um novo romance.

Em novembro de 2024, Danni e Fernando viajaram juntos novamente para o Chile - repetindo a mesma viagem que fizeram em 2017, no início do primeiro namoro. O reencontro acabou se transformando em algo mais sério.





Atualmente, Danni e Fernando já dividem o mesmo teto no Rio de Janeiro (RJ). Nesta semana, o casal fez uma rara aparição pública ao comparecer junto à pré-estreia do documentário 3 Obás de Xangô, segundo informações do jornal Extra.

Desde que reataram, os dois mantêm o relacionamento longe dos holofotes, sem postagens nas redes sociais e prezando por uma forte discrição.

Sobre Danni Suzuki

Danni Suzuki é atriz, diretora e apresentadora de televisão brasileira. Iniciou sua carreira na TV na novela Uga Uga, da TV Globo. Em 2002, participou do seriado Sandy & Junior.

Em 2003, passou a interpretar a japonesa Miyuki na novela adolescente Malhação, onde permaneceu até 2005. No mesmo ano, integrou o elenco da novela Bang Bang, também da Globo. Como apresentadora, comandou o programa Mandou Bem, no canal Multishow.

Danni também atuou na novela Ciranda de Pedra e foi a segunda colocada no quadro Dança no Gelo 2, do Domingão do Faustão. Chegou a ser cotada para protagonizar a novela Sol Nascente, mas o papel acabou ficando com Giovanna Antonelli.