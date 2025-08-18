Interpretado por Humberto Carrão, Afonso Roitman será diagnosticado com leucemia nos próximos capítulos de "Vale Tudo", remake de Manuela Dias a partir da obra homônima de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva.
O drama enfrentado pelo personagem é uma das novidades da nova versão da novela e não foi abordado na trama original, exibida entre os anos de 1988 e 1989. Por isso, o ator precisará passar por uma mudança de visual.
Desde o início do folhetim, o visual capilar de Afonso era o mesmo: madeixas bem preenchidas na altura do pescoço. O herdeiro de Odete Roitman (Debora Bloch) não apareceu com os fios cortados em nenhum momento da narrativa.
Agora, na reta final, ele ficará careca. A autora abordará um dos principais efeitos do tratamento de câncer: a queda de cabelo. Em meio à luta contra a doença, Afonso ainda terá que lidar com a descoberta de que a esposa, Maria de Fátima (Bella Campos), tinha um caso extraconjugal com o golpista César Ribeiro (Cauã Reymond).
Substituição
A atual novela das nove da Globo já está se aproximando dos capítulos finais, com término previsto para outubro. Logo após, a emissora estreará "Três Graças", um novo drama criado por Aguinaldo Silva e dirigido por Luiz Henrique Rios. A história será situada na cidade de São Paulo.
As protagonistas da nova produção serão interpretadas por Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral, que viverão Lígia Maria das Graças, Gerluce Maria das Graças e Joélly Maria das Graças, respectivamente.
O elenco traz uma combinação de veteranos renomados e promessas em destaque, incluindo nomes como Pedro Novaes, Xamã, Murilo Benício, Gabriela Loran, Miguel Falabella, Samuel de Assis, Grazi Massafera e Romulo Estrela.