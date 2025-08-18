Reproduçao TV Globo Humberto Carrão como Afonso Roitman em "Vale Tudo"

Interpretado por Humberto Carrão, Afonso Roitman será diagnosticado com leucemia nos próximos capítulos de "Vale Tudo", remake de Manuela Dias a partir da obra homônima de Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva.







O drama enfrentado pelo personagem é uma das novidades da nova versão da novela e não foi abordado na trama original, exibida entre os anos de 1988 e 1989. Por isso, o ator precisará passar por uma mudança de visual.





Desde o início do folhetim, o visual capilar de Afonso era o mesmo: madeixas bem preenchidas na altura do pescoço. O herdeiro de Odete Roitman (Debora Bloch) não apareceu com os fios cortados em nenhum momento da narrativa.

Agora, na reta final, ele ficará careca. A autora abordará um dos principais efeitos do tratamento de câncer: a queda de cabelo. Em meio à luta contra a doença, Afonso ainda terá que lidar com a descoberta de que a esposa, Maria de Fátima (Bella Campos), tinha um caso extraconjugal com o golpista César Ribeiro (Cauã Reymond).

Substituição

A atual novela das nove da Globo já está se aproximando dos capítulos finais, com término previsto para outubro. Logo após, a emissora estreará "Três Graças", um novo drama criado por Aguinaldo Silva e dirigido por Luiz Henrique Rios. A história será situada na cidade de São Paulo.

As protagonistas da nova produção serão interpretadas por Dira Paes, Sophie Charlotte e Alana Cabral, que viverão Lígia Maria das Graças, Gerluce Maria das Graças e Joélly Maria das Graças, respectivamente.

O elenco traz uma combinação de veteranos renomados e promessas em destaque, incluindo nomes como Pedro Novaes, Xamã, Murilo Benício, Gabriela Loran, Miguel Falabella, Samuel de Assis, Grazi Massafera e Romulo Estrela.