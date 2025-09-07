Reprodução/Instagram/@laralinhares/@alojamerson Lara Linhares nega caso com Jamerson Oliveira

A repórter da TV Aratu, Lara Linhares, se pronunciou em suas redes sociais após polêmicas envolvendo seu nome e o do diretor do canal baiano, Jamerson Oliveira, virem à tona. Segundo informações do radialista José Eduardo Alves, conhecido como Bocão, Lara e Jamerson estavam saindo de um motel quando tentaram fugir da polícia.

"A RONDESP (Companhia Independente de Policiamento Tático) trabalhou bem. Jornalista pego saindo do motel com jornalista casada! Teve de tudo nessa madrugada, hein: droga, sexo e mais", afirmou o comunicador.





























Para se defender, a jornalista publicou uma nota, nos stories da sua página no Instagram:

Reprodução/Instagram/@laralinhares Lara Linhares se manifesta após polêmica





"Queridos amigos, minha profunda gratidão pelas mensagens de apoio e solidariedade recebidas. São nos momentos de adversidade que vemos quem está verdadeiramente ao nosso lado. Como alguns de vocês já devem ter conhecimento, diversas informações estão sendo divulgadas ao meu respeito. Desejo esclarecer que a maioria das notícias veiculadas são inverídicas e não correspondem à verdade dos fatos", inicia.

"As pessoas responsáveis pela disseminação desses conteúdos, já estão sendo identificadas para que medidas judiciais cabíveis sejam tomadas. Muito obrigada", finaliza o comunicado.

Preso em flagrante

Jamerson Oliveira, foi preso pela Polícia Civil de Salvador na madrugada desse sábado (6). Ele foi encaminhado para a carceragem após ultrapassar uma viatura em alta velocidade para não ser abordado pelos policiais. No momento, ele estaria supostamente acompanhado pela repórter Lara Linhares, que também integra a equipe do programa Alô Juca.

Detalhes da ocorrência

Como detalhou o colunista do iG, Gabriel de Oliveira, o boletim de ocorrência mostra que Jamerson resistiu à abordagem policial, estava exaltado, além de enfatizar ser diretor de um programa policial de grande audiência. Tanto ele quanto Lara foram encaminhados à Central de Flagrantes.

"Na abordagem, o condutor [Jamerson Oliveira] demonstrou comportamento exaltado, resistindo à ação policial e alegando ser diretor de um programa policial de grande audiência. Diante dos fatos, o condutor e sua acompanhante [Lara Linhares] foram conduzidos à Central de Flagrantes", diz trecho do documento.