Reprodução/Internet Âncora do SBT Sports escapou de pegadinha de internauta

O jornalista Eduardo Roque, da filiada do SBT em Brasília, escapou de uma pegadinha enviada por um telespectador durante o SBT Sports. O apresentador lia mensagens encaminhadas pelo público e percebeu o trocadilho.

Não deixou barato

O telespectador enviou uma mensagem com elogios ao Palmeiras e pediu que o apresentador mandasse um abraço a amigos vascaínos. Na sequência, listava nomes que, se lidos em voz alta, formariam uma expressão de duplo sentido. “Boa tarde, meu parceiro. O meu Palmeiras não jogou nada domingo. Mande um abraço para os amigos vascaínos: Kiko, Zinho, Branco e Lindo”, escreveu.

Eduardo Roque interrompeu o texto antes de cair na pegadinha e reagiu. “Você achou que eu ia cair nessa? Cê achou que eu ia cair nessa mesmo?”, disse o apresentador do SBT, encarando a câmera.

O apresentador fez questão de dar um recado direto ao autor da mensagem. “Edinho, você tá com foto do Papai do Céu, meu amigo, olha aqui! Ô, bicho, que é isso? Sorte que aqui eu sou ligeiro, comigo não, tá? Comigo não! Vamos pro próximo!”, afirmou.