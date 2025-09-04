Reprodução: Instagram/@patriciacosta.oficial Patrícia Costa estrará nova atração na Jovem Pan News

A jornalista Patrícia Costa, atualmente contratada da Jovem Pan News, está prestes a estrear um novo programa no canal de notícias, trata-se do "JP Sustentável". A atração vai ao ar no próximo sábado (6) e tem como proposta principal abordar temas relacionados ao meio ambiente, sustentabilidade e as principais questões ecológicas que vêm sendo amplamente debatidas no Brasil e no mundo.

Com uma linguagem acessível e análise aprofundada, o novo programa pretende se destacar pela abordagem responsável e informativa dos desafios ambientais contemporâneos, incluindo mudanças climáticas, preservação da biodiversidade, políticas públicas verdes e o papel da sociedade civil na construção de um futuro mais sustentável.





Além de comandar a nova atração, Patrícia também assumirá uma das coberturas mais importantes do cenário jornalístico ambiental: a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será sediada em Belém (PA) em 2025. A jornalista será a principal responsável pela cobertura da emissora durante o evento, trazendo ao público reportagens especiais, entrevistas exclusivas com especialistas e líderes globais, além de análises detalhadas sobre os impactos das decisões tomadas durante a conferência.

Com uma sólida carreira no jornalismo televisivo, Patrícia Costa já foi âncora de diversos telejornais da TV Record, como o Fala Brasil e o programa dominical Domingo Espetacular. Ela também apresentou, por cerca de sete anos, a previsão do tempo no Jornal da Record, onde conquistou reconhecimento pelo seu carisma, precisão e credibilidade diante das câmeras.

Agora, em uma nova fase profissional, Patrícia se prepara para unir sua experiência jornalística a uma pauta de extrema relevância global, contribuindo para a conscientização ambiental e o engajamento do público nas discussões sobre o futuro do planeta.