Reprodução/Internet Ex-SBT, Márcia Dantas é anunciada como nova apresentadora da Jovem Pan





Com quase duas décadas de atuação no jornalismo, Márcia Dantas, que recentemente se despediu do SBT, inicia uma nova etapa, agora na Jovem Pan .

Nascida no Pará, iniciou a carreira ainda adolescente na TV Record Belém e, ao longo dos anos, conquistou espaço em veículos de grande alcance nacional, como a Band e o SBT, onde atuou por nove anos e apresentou telejornais como o SBT Brasil e o Primeiro Impacto.

Em 2025, aos 37 anos, a jornalista abraça uma nova fase com a promessa de comandar uma atração inédita na Jovem Pan, ampliando sua presença no jornalismo multiplataforma.

Ascensão no SBT

A carreira de Márcia começou aos 19 anos como estagiária, produzindo reportagens e ganhando experiência nas ruas de Belém. Logo se destacou, sendo promovida à apresentação de noticiários regionais.

Após conquistar o Prêmio Sebrae de Jornalismo em 2015, ela decidiu encarar novos desafios e se mudou para São Paulo em busca de projeção nacional.

A transição teve desafios, enquanto criava o filho ainda pequeno, e sem garantias profissionais. Assim ela começou como freelancer no SBT, até se tornar conhecida como a “para-raio da notícia”, título conquistado pelas constantes entradas ao vivo.

Versatilidade na bancada

Em 2016, foi contratada como repórter pela emissora e, em pouco tempo, assumiu posições de destaque.

Tornou-se apresentadora do SBT Brasil, comandou o Tá na Hora, o Primeiro Impacto e também o Chega Mais Notícias.

Mesmo após a saída do canal no início de 2025, em meio a uma reformulação no departamento de jornalismo, Márcia manteve o tom de gratidão.

“ Tudo que vivi lá foi tão bonito, foi tão legal, mas esse último ano realmente foi um pouco mais desgastante para mim ”, afirmou, sem esconder o impacto emocional da partida.

Apesar disso, reforçou que sua história não se resume a esse episódio e expressou carinho pelo canal: “ Não guardo mágoas, por mais que eu tenha ficado muito triste ”.





Empreendedora e mentora

Além da atuação na televisão, Márcia Dantas ampliou sua presença digital. Com mais de quatro milhões de seguidores nas redes sociais, ela compartilha experiências e reflexões sobre carreira e comunicação.

É fundadora do portal de notícias MD News, criado para capacitar jovens profissionais e combater a desinformação, além de atuar como palestrante e mentora em cursos voltados a oratória e liderança, com foco principalmente no público feminino.