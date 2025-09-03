Reprodução/TV Globo Ana Rosa fala sobre perda da filha

A atriz Ana Rosa, em um relato comovente, relembrou o momento em que perdeu sua filha Aninha, atropelada durante as gravações da novela História de Amor. Mesmo diante da dor, ela retornou ao estúdio no dia seguinte e, amparada pelo autor Manoel Carlos, tirou alguns dias para respirar.

Ana Luisa, filha da artista, faleceu em novembro de 1995. Na época, Ana Rosa estava no ar com a novela História de Amor, exibida até março de 1996. Com somente 19 anos, a jovem foi vítima de um atropelamento.





Antes disso, a profissional das artes já havia perdido outro filho, Maurício, fruto de seu relacionamento com Dedé Santana. O menino faleceu em 1961, aos dois anos, vítima de leucemia.

Ana Rosa contou à Patrícia como foi passar pelo luto, mesmo estando no ar em História de Amor.

"Olha, Patrícia, eu estava fazendo História de Amor, e no dia em que a Aninha foi atropelada, eu tinha gravação no dia seguinte. Eu fui para o estúdio, gravei, e depois ela foi enterrada. Aí o Maneco me ligou e disse: 'Ana, você quer dar uma saída, respirar um pouco?'" , disse a atriz emocionada.

A famosa revelou que o que a ajudou a amenizar a dor e atravessar esse momento tão difícil foi encontrar força nos outros filhos. Mesmo mergulhada no luto, ela sabia que ainda era mãe e que sua presença continuava sendo essencial para eles.

"Eu não tinha nem pensado nessa possibilidade, então aceitei. Aí ele me deu, acho que, dez dias pra arejar. Levei minha caçula, né? O que me deu força, Patrícia... Em primeiro lugar, eu tenho outros filhos - com a Ana, eram sete. Eu já tinha perdido o primeiro" , revelou.

Ana Rosa revelou que a espiritualidade foi importante para que ela lidasse com esse momento difícil.

"E depois da Ana, minha caçula ainda precisava muito de mim. Os outros eram mais independentes, mas a Ana, não. Isso me deu muita força. Eu fiz terapia e agradeço a Deus por minha fé. Eu falo que religião acaba dividindo, então isso me deu muita força: minha fé, meu trabalho e a terapia" , frisou a atriz em conversa com Patrícia.



