Reprodução TV Globo - 31.8.2025 Luciano Huck abraça Gilberto Gil

Gilberto Gil, de 83 anos, esteve no "Domingão com Huck" deste domingo (31) e não conseguiu conter a emoção. Isso porque, ao longo da atração comandada pelo marido de Angelica, o cantor e compositor lembrou de Preta Gil.



A plateia presente no programa ovacionou o veterano, que agradeceu o carinho do público neste momento de luto. A filha do artista morreu no dia 20 de julho, em meio ao tratamento contra câncer.





"É recíproco, eu também amo vocês. Se eu não amasse, se não tivesse esse carinho enorme por vocês que me acompanham há tantos anos, há tanto tempo, me dão tanta força, eu não seria quem eu sou", pontuou ele.

Gilberto ainda cantou "Drão" como homenagem para Preta Gil. A música foi composta para a mãe dela, Sandra Gadelha. Em outras ocasiões que antecederam a morte de Preta, pai e filha chegaram a interpretar o hit juntos.

Já Luciano Huck alegou estar em "negação" sobre o falecimento da cantora, além de revelar que não tem um dia sequer no qual não pense nela.

"Eu estou em negação constante. Como eu não estava vendo muito no dia a dia, eu estou vivendo no mundo da imaginação. Eu penso na Preta todos os dias. Mas não fico triste, eu lembro de coisas muito lindas que a gente viveu. São lembranças que me trazem felicidade", disse.

Relembre

Preta Gil, de 50 anos, morreu no dia 20 de julho. Ela estava nos Estados Unidos, onde passava por um tratamento experimental. O velório da artista ocorreu no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro, no dia 25 do mesmo mês.

