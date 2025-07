Reprodução Instagram - 27.5.2024 Drão Gadelha e Preta Gil

Sandra Gadelha foi uma das musas inspiradoras de Gilberto Gil, que compôs "Drão", uma das canções mais emblemáticas dele, como forma de homenagear a ex-companheira. O ex-casal é pai de Preta Gil, que morreu no último domingo (20), aos 50 anos.



Reprodução Instagram - 27.5.2024 Drão faz aparição rara ao lado de Gilberto Gil

Sandra foi apelidada como Drão por Maria Bethânia. A alcunha caiu no gosto dos amigos e familiares da mulher e serviu como título para uma das composições mais lembradas de Gilberto, conhecido pelo pioneirismo do tropicalismo.





Eles se conheceram em novembro de 1968, se casaram em março de 1969. Já a separação ocorreu em 1980. Da união, além de Preta, tiveram Pedro e Maria. A música "Drão", feita como homenagem para a ex, foi lançada em 1982, dois anos depois do rompimento.

Relembre

Foto: Raphaela Cunha/ portal iG Gilberto Gil e Preta Gil cantam 'Drão' em 'Tempo Rei'





Em abril, ao longo da turnê "Tempo Rei", Preta Gil cantou "Drão" com seu pai, Gilberto Gil, em São Paulo. A apresentação ocorreu no Allianz Parque, em São Paulo. O momento foi ovacionado pelos espectadores e ganhou repercussão em plataformas de interação virtual, como Instagram, X, antigo Twitter e Facebook.

Assista:





Confira a letra na íntegra:

"Drão, o amor da gente é como um grão

Uma semente de ilusão

Tem que morrer pra germinar

Plantar n'algum lugar

Ressuscitar no chão, nossa semeadura

Quem poderá fazer aquele amor morrer

Nossa caminha dura

Dura caminhada pela estrada escura

Drão, não pense na separação

Não despedace o coração

O verdadeiro amor é vão, estende-se infinito

Imenso monolito, nossa arquitetura

Quem poderá fazer aquele amor morrer

Nossa caminha dura

Cama de tatame, pela vida afora

Drão, os meninos são todos sãos

Os pecados são todos meus

Deus sabe a minha confissão, não há o que perdoar

Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão

Quem poderá fazer aquele amor morrer

Se o amor é como um grão

Morre, nasce, trigo

Vive, morre, pão

Drão".

O quadro de saúde da artista

Aos 50 anos, Preta Gil estava nos Estados Unidos, onde buscava um tratamento experimental para o câncer colorretal. A doença havia sido identificada em janeiro de 2023 e, após meses de cuidados no Brasil, entrou em remissão no final do mesmo ano.

No entanto, em agosto de 2024, o câncer retornou, atingindo quatro regiões do corpo: dois linfonodos, o peritônio e o ureter, onde foi detectado um nódulo. Preta Gil faleceu no último domingo (20), em Nova York.