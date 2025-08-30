Divulgação Cat Dantas e Stephano Strand

O baque de receber o diagnóstico de um câncer terminal e a imensa vontade de viver os últimos dias da melhor forma possível. É com essa dualidade de sentimentos que Júlia, protagonista interpretada por Cat Dantas, lida em "Deixe-me Viver".



Em entrevista ao iG Gente, a atriz conta como tem sido a preparação para o papel, entrega detalhes do longa-metragem e ainda exalta a parceria criada com Stephano Strand, ator que dá vida ao personagem Miguel.





Para mergulhar na construção de Júlia, Cat revela ter procurado pessoas diagnosticadas com a doença, além de ter recorrido a trabalhos audiovisuais, ficcionais e documentais, que abordassem a temática.

"Fui atrás de pessoas que tiveram câncer ou que têm câncer. Conheci relatos reais e também fui assistir a filmes que falam sobre câncer. Acho que assisti todos que alguém poderia imaginar", diz ela, que também pode ser vista em "A Vida de Jó", nova produção bíblica da Record TV.

O aprofundamento cênico também contou com duas estratégias distintas. Uma playlist específica para a protagonista, além de um caderno no qual anota os arcos e sensações que o papel requer ao longo das cenas.

"Fiz uma playlist para a Júlia", admite. "Eu tenho escrito um livro para a Júlia, como se fosse um diário. Tudo o que ela sentiu é registrado, o momento da descoberta, as dúvidas, as transformações. Assim, quando eu, de fato, vou fazer a cena, tudo aquilo já está na minha cabeça", completa.

Parceria com Stephano Strand

Um dos artistas com quem mais contracenará é Stephano Strand, que formará par romântico com ela na obra. Cat comentou como tem sido as trocas com o intérprete, que estava morando em Los Angeles, nos Estados Unidos, para estudar jornalismo e artes cênicas na Loyola Marymount University.

Segundo ela, a amizade criada vai além das telas. Hoje em dias, eles se falam todos os dias e se aproximaram em uma situação cômica. Recentemente, Stephano, que atualmente mora em São Paulo, viajou para o Rio de Janeiro.

Uma confusão com o voo que o traria de volta para a capital paulista, contudo, fez com que ele se hospedasse temporariamente na residência da atriz, localizada na metrópole carioca. Isso estreitou o laço entre eles.

"A gente se fala todos os dias. Ficamos muito próximos e nos conhecemos no Rio. Ele falou para mim que ele ia embora numa quinta-feira. Aí ele dormiu aqui em casa e no outro dia ele falou: 'Meu Deus, Cat, meu voo era terça, não era quinta, eu perdi'. Aí eu falei: 'Você tá de sacanagem com a minha cara'. E aí ele ficou mais um tempo na minha casa", narra.

Cat conta que os dois fizeram vários programas juntos, saíram com outros amigos e também jogaram videogame. "Nossa, a gente falou de tudo, íamos dormir super tarde, ficávamos jogando um joguinho no Nintendo Switch até 4 horas da manhã. Eu levava ele para os rolês com os meus amigos que ele não fazia a mínima ideia de quem eram. A gente ficou muito próximo", destaca.

O filme

"Deixe-me Viver" vai abordar uma temática delicada ao mostrar uma jovem que se recusa a fazer o tratamento quimioterápico. Ao invés de ficar em um hospital, Júlia quer aproveitar os últimos dias que lhe restam de uma forma completamente diferente.

A intérprete comenta a trajetória da adolescente. "Ela sabe o que quer e vai atrás em todos os sentidos possíveis. É muito decidida e corajosa. Para uma pessoa falar que não quer fazer quimioterapia, porque quer viver de outra forma, tem que ser muito corajosa", afirma.

"Tem uma personalidade extrema corajosa. Então, isso é de se admirar muito", completa a artista, que rodará o longa-metragem em locais como São Paulo e Trancoso, na Bahia.

Lançamento, equipe e mais

A previsão de estreia é para 2026. O elenco conta ainda com Humberto Martins, Mônica Carvalho, Oscar Magrini, Roberta Rodrigues, Jeniffer Setti, Gilmelândia, Luciana Vendramini, Flávia Zaguini, Fernanda Arraes, Swara Sampaio, Michele Muniz e Laura Proença.

Walther Neto é responsável pela direção, ao passo que Mônica Carvalho não só atua, como também assina o roteiro. A produção é da Yva Filmes, em parceria com a WN Produções, In Setti Cultural, a produtora PRH9 e a produtora americana Krystal Films.