Imagem: Divulgação Pôster oficial de Mauricio de Sousa – O Filme, que estreia em 23 de outubro nos cinemas.

O público já pode começar a contagem regressiva: no dia 23 de outubro chega aos cinemas Mauricio de Sousa - O Filme, que vai mostrar um lado do criador da Turma da Mônica que muita gente nunca viu. Antes da fama, dos gibis e do sucesso, Mauricio teve a infância em Mogi das Cruzes, muitos sonhos, alguns tropeços e vários momentos que moldaram a carreira de um dos nomes mais queridos da cultura brasileira.



Pôster oficial com referência nostálgica



Para aquecer o clima da estreia, foi divulgado o novo pôster oficial, com um quê de nostalgia. A imagem recria a famosa foto de Mauricio de Sousa cercado por seus personagens. No cartaz, quem aparece no centro é Mauro Sousa, filho do cartunista e protagonista do filme, ao lado de Mônica, Cebolinha, Sansão, Bidu e Horácio. Um registro que mostra, sem precisar de legenda, a ligação entre criador e criação.



Créditos: Acervo MSP Imagem na qual o pôster oficial foi inspirado









Mauro Sousa no papel do pai

Acostumado aos palcos de musicais como Miss Saigon e O Rei e Eu, Mauro agora encara sua primeira vez nas telonas, vivendo o pai na juventude e na fase adulta. E não foi só a semelhança física que pesou na escolha do diretor Pedro Vasconcelos. Mauro cresceu vendo essa história de perto, o que deixou tudo ainda mais verdadeiro. Na infância, quem dá vida ao jovem Mauricio é Diego Laumar.



Crédito: Vantoen Pereira Jr. Mauro Sousa interpreta Mauricio de Sousa





Elenco de peso

A lista de nomes conhecidos é grande: Thati Lopes como Marilene (primeira esposa), Elizabeth Savalla como Vó Dita, Emílio Orciollo Neto e Natália Lage como os pais do cartunista. E ainda tem Othon Bastos, Fernando Eiras e Clara Galinari.

Crédito: Vantoen Pereira Jr Natália Lage e Emílio Orciollo Neto são os pais de Mauricio no filme





O longa é uma produção da Focus Films e Boa Ideia Entretenimento, com coprodução e distribuição da The Walt Disney Company Brasil e colaboração da MSP Estúdios.

Divulgação / MSP Estúdios Cena de Mauricio de Sousa – O Filme, com Mauro Sousa interpretando o pai.







Locações que contam história



Para recriar o universo que inspirou os quadrinhos, as filmagens passaram por cinco cidades: Carrancas e Passa Quatro (MG), Lapa (PR), escolhida por seu centro histórico, São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ).







Estética de gibi

Segundo a assessoria de imprensa, o diretor Pedro Vasconcelos apostou em câmeras estáticas do começo ao fim, criando uma experiência que lembra folhear um gibi e deixando o público ainda mais dentro do universo de Mauricio. Cheirinho de obra de arte cinematográfica vindo por aí!

Divulgação: MSP Estúdios / Iury Senck Cena de Mauricio de Sousa – O Filme, com Mauro Sousa interpretando o pai ao apresentar uma edição da Turma da Mônica.





O que esperar?

Tem alguma dúvida que esse não será aquele tipo de filme que mexe com a gente? Não tem como competir com aquela nostalgia boa que faz a gente voltar no tempo. Pra muita gente, abrir um gibi da Turma da Mônica foi o primeiro passo no mundo da leitura, e essa é a mágica de Mauricio.

Mauricio de Sousa – O Filme estreia dia 23 de outubro, em todos os cinemas do Brasil. Confira o trailer oficial:









