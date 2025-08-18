A Academia Brasileira de Cinema anunciou na última quinta-feira(14), a lista de filmes inscritos para a seleção da vaga representante do Brasil no Oscar 2026. Depois do sucesso de Ainda Estou Aqui, protagonizado por Fernanda Torres, que venceu a categoria Melhor Filme, a organização tem trabalhado com certo cuidado para definir o escolhido.
Segundo a academia, seis títulos serão pré-selecionados, no dia 8 de setembro. Já a reunião final, que decide o representante brasileiro na maior premiação do cinema mundial, será no dia 15 de setembro.
Na lista de inscritos, estão títulos como: "Baby", "Homem com H", "Kasa Branca", "Malu", "Manas", "A Praia do Fim do Mundo", "Milton Bituca Nascimento", "O Agente Secreto", "O Filho de Mil Homens", "O Último Azul", "Oeste Outra Vez", "Vitória" e outros.
Nas redes sociais, existe uma forte campanha para que "Vitória", protagonizado por Fernanda Montenegro seja o representante do Brasil no Oscar. Por outro lado, especialistas apostam em "O Agente Secreto" ou "Homem com H" para ocupar a vaga. É esperar para ver!