Reprodução/Internet Estrela da Casa estreia com recorde de audiência após saída de Boninho

A demissão de Boninho e a reestruturação do Estrela da Casa fizeram bem ao reality da Globo — ao menos em seu primeiro dia. Colocada no ar só para cumprir tabela, já que foi rejeitada até mesmo pelas marcas depois de seu primeiro ano desastroso, a nova temporada da atração de Ana Clara teve um desempenho surpreendente.

Os índices prévios de ibope da Grande São Paulo, obtidos pela reportagem da coluna com fontes no mercado, revelam que a atração conseguiu debutar, angariando mais público do que todos os episódios transmitidos em 2024.

Concorrência

Transmitido entre 22h15 e 23h18, o novoregistrou 16,61 pontos de média, número suficiente para assegurar a preferência de 31,49% das TVs ligadas no horário. Na comparação com seus índices do ano passado, o reality show da Globo incrementou o seu desempenho em 22% — a estreia da primeira temporada, em 13 de agosto, não foi além de 13,6 pontos, em uma data que Renascer marcou 25,7 de média. Nesta segunda-feira (25), Vale Tudo conquistou 27,21 pontos de média, com uma máxima de 28,42 às 21h41.

O primeiro dia da segunda temporada do reality de Ana Clara conseguiu liderar a audiência em sua faixa horária, desbancando até mesmo as plataformas de streaming (13,92) e a soma obtida pelos canais de televisão por assinatura (5,32). O SBT, vice-líder entre as TVs abertas exibindo o Programa do Ratinho, pontuou 4,63.

A Record, em terceiro lugar, não foi além de 4,04 transmitindo Reis – O Pecado e o jornalístico Doc Investigação. A RedeTV!, com o final do TV Fama e o Sensacional, pontuou 0,85, seguida por 0,58 da Band com Galvão e Amigos.

Pico de 2024

No ano passado, o melhor desempenho de Estrela da Casa foi de 16,6 pontos, obtidos na noite de 19 de agosto, em sua primeira segunda no ar. A maior parte dos dados apresentados nesta reportagem são prévios e podem sofrer alterações na consolidação dos números, que acontecerá no final da manhã desta terça-feira (26). Cada ponto simboliza a preferência de 77.488 domicílios e 199.313 indivíduos na Grande São Paulo.