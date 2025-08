TV Globo Taís Araujo chora em homenagem de Lázaro Ramos e filhos no Domingão

Taís Araujo comemorou 30 anos de carreira neste domingo (3) durante participação no quadro Linha do Tempo , do programa Domingão com Huck . A atriz se emocionou ao receber homenagens do marido, Lázaro Ramos, e dos filhos, João Vicente e Maria Antônia, que enviaram mensagens carinhosas.

que coisa mais linda o último ato da homenagem pra Taís Araújo com o Lázaro Ramos, seus filhos e a família toda dela ao som de Liniker #Domingão pic.twitter.com/9gmqAMXvYD — Matheus (@matheuscaseca) August 3, 2025

O tributo reuniu familiares, amigos e colegas de profissão no palco. Liniker cantou I’m Every Woman , de Chaka Khan, enquanto cenas marcantes da trajetória da artista eram exibidas no telão.

No palco, Lázaro Ramos se declarou para a esposa. “ São 30 anos de carreira dando vida a personagens que marcaram o Brasil, personagens que têm a sua cara, a cara do Brasil. E nesses 30 anos, mais de 20 vivemos juntos. Amor, só tenho a agradecer e dizer que te amo muito ”, afirmou o ator.

Ele ainda relembrou a força da avó de Taís, Maria Antônia Gama, que abriu caminhos para a família. “ Vejo muito dela em você: na sua coragem, na sua doçura, na sua firmeza, no seu jeito moleca, no talento imenso que inspira tanta gente, meu amor ”, disse.

Os filhos do casal participaram com áudios, já que os pais optam por não expor a imagem das crianças. “ Mãe, feliz 30 anos de carreira. Você merece tudo o que conquistou. Eu te amo muito muito muito mesmo”, declarou Maria Antônia. João Vicente completou: “Mamãe, gostaria de agradecer tudo o que você faz por mim todos os dias para me ajudar a me tornar uma pessoa muito melhor. Te amo ”.

No discurso, Taís Araujo agradeceu a todos que fizeram parte da trajetória. “ Queria agradecer muito, porque não sou ninguém sem vocês todos, que estão aqui ”, disse emocionada. A atriz também dedicou palavras às jovens que a têm como referência e às mulheres que a inspiraram ao longo dos anos.

Ela reforçou o desejo de um mundo mais justo para as próximas gerações. “ Quero agradecer muito aos meus filhos, que são duas crianças muito maravilhosas. Vocês fazem a minha vida todos os dias. Quero um mundo melhor para que vocês, a geração de vocês e as próximas que venham tenham um mundo melhor, mais justo, com possibilidade e igualdade para todos ”, afirmou.

Encerrando o momento, Taís declarou amor a Lázaro Ramos e celebrou a união do casal. “ Agradecer meu marido, meu companheiro, meu amor. Descobrimos muito cedo que nós dois separados somos fortes, mas que juntos somos imbatíveis ”, concluiu.