Reprodução: Instagram/@andrerizek André Rizek e Andréia Sadi

André Rizek utilizou as redes sociais, no último domingo (8), para comemorar de maneira antecipada o Dia dos Namorados com a mulher, Andréia Sadi. O jornalista esportivo explicou o motivo inusitado do momento romântico: por conta do trabalho, eles precisaram celebrar a data especial antes do dia 12.

" Nosso Dia dos Namorados foi ontem - e pra mim é todo dia. A partir de desse domingo, embarco pra uma aventura de pelo menos um mês sem ela e os moleques - nunca aconteceu tanto tempo longe desde que nos conhecemos... ", iniciou ele ao falar da relação com a apresentadora.

" Sigo os passos da Seleção em SP e depois embarco pra Copa do Mundo de Clubes nos EUA. O coração apertado de saudade. E a mente cheia de empolgação e gratidão por mais um grande evento com o Sportv! ", acrescentou Rizek.

Nos comentários da publicação, celebridades e seguidores do casal os enalteceram pelo clique. "Lindos", escreveu Flora Gil. " Um mês passa rápido. Quando você vir, vai estar de volta com eles ", tranquilizou uma usuária. " Amo esse casal ", elogiou uma segunda. " Boa viagem ", desejou uma terceira.