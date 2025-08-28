Reprodução/Internet Faustão tem alta do hospital após transplantes e seguirá tratamento em casa

Faustão recebeu alta médica nesta quinta-feira (28) após período de internação no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O apresentador seguirá seu plano de cuidados em casa, com uso contínuo de medicamentos imunossupressores e visitas regulares aos médicos da equipe responsável por sua recuperação.

De acordo com o boletim divulgado pela instituição,se encontra bem clinicamente e os órgãos transplantados apresentam bom funcionamento. A equipe médica é formada pelos doutores Álvaro Pacheco e Silva Filho (nefrologista), Fernando Bacal (cardiologista), Marcelo Bruno de Rezende (cirurgião de transplante hepático) e Eliezer Silva, diretor-executivo de sistemas de saúde do hospital.

Relembre o caso

O apresentador passou por transplantes de rim e coração nos últimos meses, após enfrentar agravamentos em seu quadro de saúde entre 2023 e 2024. Durante a internação, ele teve boa resposta aos procedimentos, com evolução clínica considerada positiva pelos profissionais que o acompanham.

Internado desde maio, Faustão recebeu alta da UTI em 18 de agosto. Ele estava internado desde 21 de maio, quando deu entrada no hospital com uma infecção bacteriana aguda com sepse. O quadro delicado exigiu controle infeccioso rigoroso, além de um novo ciclo de reabilitação clínica antes da realização dos transplantes.