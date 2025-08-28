Foto: Globo/ Fábio Rocha Taís Araujo como Raquel em "Vale Tudo"

Taís Araujo criticou mudanças no remake de Vale Tudo e afirmou estar “ triste e frustrada ” com a nova trajetória de Raquel. Entretanto, essa não é a primeira vez que um ator discorda dos rumos que seu personagem toma na trama. Ao longo das décadas, várias produções da Globo foram marcadas por divergências criativas que mudaram o rumo das histórias.

A atriz falou em entrevista à revista Quem sobre sua frustração com os rumos da personagem Raquel no remake. Segundo Taís, a trajetória da protagonista deveria representar uma ascensão social inédita para uma mulher negra na televisão, mas acabou mudando sob a condução da autora Manuela Dias. “Confesso que fico triste e frustrada”, afirmou a artista.

Taís Araujo x Manuela Dias em Vale Tudo

No remake de Vale Tudo , Raquel, papel vivido por Taís Araujo, começou como uma mulher que venceu na vida com trabalho duro, mas perdeu tudo e voltou a vender sanduíches na praia. Na versão de 1988, interpretada por Regina Duarte, a personagem seguia rica até o final da trama.

Taís expressou insatisfação com a mudança. “ Quando vejo que isso não aconteceu, como uma artista que quer contar uma nova narrativa de país, e a dramaturgia proporciona isso, confesso que fico triste e frustrada ”, disse.

A atriz defendeu que Raquel poderia simbolizar uma nova representação da mulher negra na TV. “ Eu gostaria muito que a Raquel tivesse uma curva ascendente, poderosa, que a batalha dela fosse outra e não a batalha pela sobrevivência ”, completou.

Tarcísio Meira x Lauro César Muniz em Os Gigantes



Em 1979, Tarcísio Meira deixou Os Gigantes após discordar dos rumos de seu personagem. Ele vivia Bob Ferguson, que começou como protagonista, mas perdeu espaço para Gino Falconi, interpretado por Stênio Garcia.

O ator não aceitou a descaracterização de seu papel e pediu para sair. Foi substituído por Milton Rodrigues, o que obrigou o autor a reestruturar a narrativa.

O conflito encerrou a parceria entre Tarcísio e Lauro César Muniz. A novela, considerada sombria, já enfrentava rejeição do público e teve a audiência ainda mais comprometida.

Dina Sfat x Lauro César Muniz em Os Gigantes



Ainda em Os Gigantes , Dina Sfat também entrou em choque com o autor. A atriz criticou o tom depressivo da história e o destino trágico de sua personagem, que acabava em suicídio.

Dina chegou a se manifestar publicamente contra a condução da trama. As críticas ampliaram a tensão com Muniz e marcaram o fim da colaboração entre os dois.

A novela, já fragilizada pelo enredo pesado, não conseguiu recuperar a audiência e é lembrada como um dos maiores fracassos da .

Marina Ruy Barbosa x Walcyr Carrasco em Amor à Vida



Em 2013, Marina Ruy Barbosa se recusou a raspar a cabeça para viver Nicole, personagem com câncer em Amor à Vida . A decisão contrariou Walcyr Carrasco, que havia planejado a cena como ponto alto da trama.

Carrasco chegou a declarar que esperava que a atriz cumprisse o combinado, mas depois minimizou o desentendimento. Apesar disso, os dois nunca mais trabalharam juntos.

Nicole acabou morrendo precocemente, o que alterou todo o arco da personagem. Após a morte, a personagem ficou aparecendo apenas em forma de fantasma vestida de noiva.

Camila Queiroz x Walcyr Carrasco em Verdades Secretas 2

Outro caso de grande repercussão ocorreu em 2021, quando Camila Queiroz deixou as gravações de Verdades Secretas 2 . A atriz interpretava a protagonista Angel, mas saiu da produção antes de gravar as cenas finais.

Segundo a Globo, Camila teria feito exigências “ inaceitáveis ” para renovar contrato. A atriz, no entanto, contestou a versão da emissora e disse ter sido vítima de uma tentativa de manipulação de sua imagem.

A saída inesperada obrigou Walcyr Carrasco a mudar o desfecho da trama.

