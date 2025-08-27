Reprodução/Instagram/@juniorlima Junior Lima revela ter feito trisal

O cantor Junior Lima, de 41 anos, relembrou como viveu sua vida amorosa antes de se casar com a modelo Monica Benini, de 39, durante uma entrevista ao programa Lady Night, do Multishow, exibido na última segunda-feira (25). O artista respondeu às indagações sobre sua intimidade no quadro com detector de mentiras do programa.

Junior contou que já chegou a participar de um trio amoroso, e Tata questionou: "Pontualmente ou você diz, assim, um relacionamento trisal?".





"Pontualmente, já. Digamos que vivi bastante antes de conhecer a Monica" , contou o músico.

Além das revelações sobre sua vida sentimental, o famoso chegou a se emocionar com uma carta lida por Tata Werneck durante a atração. Ela expressou toda a admiração que sempre sentiu pelo cantor desde a infância.

"Junior, eu espero que você leia essa carta, mas se não ler, quero que saiba que eu te amo. Não tenho dinheiro para entrar no show, fiquei pedindo para as pessoas na fila. Só de você saber que eu existo, já vou ficar feliz. Ou se eu não for atropelada por um carro... Te mandei uma foto minha, não repare na espinha... Sou atriz e espero ter um dia um programa na TV para chamá-lo como convidado e ler essa carta" , disse em trecho lido.

O artista é casado com a modelo e designer Monina Benini desde 2014. O casal tem 2 filhos.

Junior relembra perrengue financeiro na carreira

Em um papo descontraído, Junior relembrou momentos marcantes ao lado da irmã Sandy e enfatizou que nem tudo foi tão perfeito como muitos imaginavam. O cantor contou que, por muito tempo, não se preocupava com questões financeiras, deixando essa parte sob responsabilidade dos pais, Xororó e Noely.

"Eu só pensava em cantar, em fazer o show, em cumprir os compromissos. Meus pais sempre foram super responsáveis com o dinheiro que a gente ganhava. Meu pai estourou no ano em que minha irmã nasceu, então eu vivi todo esse processo. A gente tinha aquela coisa de: ‘Olha, o dinheiro de vocês está sendo bem guardado’. Na época, estavam investindo em gado na fazenda" , disse.

"Não foi tudo lisinho como as pessoas imaginam. Tivemos episódios conturbados na adolescência, algumas traições no caminho… Quando fui ver, estava meio ferrado e precisei reconstruir tudo de novo" , completou.