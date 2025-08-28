Reprodução/Instagram/@fred Fred Bruno comanda o Globo Esporte SP

O jornalista Fred Bruno viu sua vida se transformar há um ano, quando passou a comandar o Globo Esporte SP. Para o apresentador, ser escolhido pela direção da emissora para a função o levou a realizar um sonho profissional.

"Há exatamente um ano, eu era anunciado como novo apresentador do Grupo Globo e realizava o maior sonho da minha vida profissional" , escreveu o famoso.





O profissional contou que estava bastante ansioso e inseguro em sua atração no SporTV, mas uma ligação fez toda a diferença para que ele se sentisse confortável na nova casa.

"No começo, eu estava todo inseguro com o meu programa no SporTV, ansioso para poder mostrar meu potencial, mas uma coisa que me marcou muito foi quando chegou uma ligação e me disseram a seguinte frase: 'A gente não quer que o Fred se adapte à Globo, e sim que a Globo se adapte ao jeito do Fred'" , relatou Bruno.

"E graças aos profissionais incríveis, que também estavam querendo fazer diferente, tem dado tudo muito certo" , frisou.

Fred revelou que sempre sonhou em fazer parte da TV Globo e que, hoje em dia, comemora esse fato com muita alegria. O jornalista ressalta que o canal é a maior empresa de comunicação da América Latina.

"Foram mais ou menos 15 anos passando na porta da emissora, sonhando com esse dia - e hoje comemoro e agradeço por fazer parte e ter o privilégio de trabalhar diariamente na maior empresa de comunicação da América Latina" , contou.

Então, o youtuber faz um agradecimento especial a todos os amigos, familiares e fãs que torceram por suas conquistas ao longo da trajetória. Ele destaca a importância do apoio e da confiança de cada um, afirmando que nada disso seria possível sem o carinho e a motivação que recebeu desde o início.

"Obrigado a todos que torceram para que eu chegasse até aqui, e obrigado a todos dessa empresa maravilhosa que transformaram esse sonho em algo muito mais especial. E o mais legal de tudo isso, é que estamos só no comecinho. Vem muito mais por aí" , disse.

Por fim, o jornalista agradece à TV Globo por esse primeiro ano de trajetória no canal, celebrando as conquistas e a oportunidade de fazer parte da emissora.

"Obrigado mamãe Globo, por receber tão bem o seu filhote e o prometo cuidar muito bem da senhora e da sua história" , finalizou.