Reprodução/Instagram/@annehathaway/X/@SeriesBrasil13 Anne Hathaway leva tombo em gravação

As gravações de O Diabo Veste Prada 2 seguem a todo vapor. Porém, Anne Hathaway, de 42 anos, sofreu uma queda durante as filmagens em Nova York, nos Estados Unidos. A atriz acabou escorregando e levou um tombo na frente dos fotógrafos.

A cena mostrava Andy Sachs saindo de um prédio com uma pequena escadaria, mas o sapato da atriz prendeu em um dos degraus, fazendo com que ela escorregasse. Ela riu após cair e quebrar o salto, mas conseguiu se levantar rapidamente, para a alegria da equipe que a acompanhava.





Apesar do susto, a atriz não sofreu ferimentos e logo seguiu para gravar outra cena.

Em O Diabo Veste Prada 2, o elenco original está de volta aos seus papéis de sucesso: Meryl Streep como Miranda Priestly, Emily Blunt como Emily Charlton, Stanley Tucci como Nigel Kipling, entre outros nomes.

Novos rostos também se juntam à produção, como Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak, Simone Ashley, Pauline Chalamet e Kenneth Branagh.

Baseado no livro homônimo de Lauren Weisberger, o longa original de 2006 acompanha Andy Sachs, uma jovem jornalista que consegue um emprego em uma prestigiada revista de moda como assistente da poderosa editora Miranda Priestly. Embora pareça uma oportunidade dos sonhos, Andy descobre que trabalhar com Miranda é mais desafiador do que imaginava. Até o momento, a nova sinopse do segundo filme ainda não foi divulgada.

O lançamento está previsto para 1º de maio de 2026, o que já tem causado grande alvoroço entre os fãs. As ruas de Nova York voltaram a servir de cenário para o filme, mas, segundo o The Hollywood Reporter, parte das filmagens ocorrerão também na Itália.

Assim como no primeiro filme, o roteiro será assinado por Aline Brosh McKenna , com David Frankel novamente na direção e Wendy Dinerman na produção. Nesta sequência, Miranda terá de lidar com a crise da mídia impressa enquanto luta para manter a aclamação da revista Runway.

No longa original, Emily Charlton era uma verdadeira admiradora de Miranda. Agora, ela retorna como uma influente executiva que controla os anúncios capazes de impulsionar financeiramente a Runway, o que promete trazer conflitos inéditos à trama.