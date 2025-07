Reprodução Instagram @maiaraemaraisa Maiara e Maraisa resgatam cliques com Marília Mendonça

Maiara e Maraisa emocionaram os fãs na última terça-feira (23), data em que a célebre Marília Mendonça completaria 30 anos de idade, caso estivesse viva. A cantora e compositora morreu em 2021, aos 26 anos, após um acidente aéreo em Minas Gerais.



Por meio do Instagram, as irmãs gêmeas publicaram um clique ao lado da melhor amiga. O trio ganhou destaque na indústria fonográfica e produziu diversos projetos em parceria, com destaque para o álbum de estúdio "Festa das Patroas", lançado em 2020.





"Amiga, te lembrar é sentir amor e saudade ao mesmo tempo. Nós te amamos muito", começaram elas, que formam uma dupla sertaneja. "30 anos da mulher que mudou tudo. Você vive em nós", acrescentaram.

Além da postagem publicada pelas irmãs gêmeas, Marília Mendonça foi homenageada pelos vários fãs que conquistou ao longo do período em que atuou como cantora e compositora. A artista se consolidou como uma das referências do feminejo, que exalta a presença feminina no gênero musical sertanejo.

Relembre

Marília Mendonça morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos. A cantora foi vítima de um acidente aéreo, que resultou ainda na morte de outras quatro pessoas que estavam na aeronave.

O produtor Henrique Ribeiro, o tio e assessor dela Abicieli Silveira Dias Filho, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o co-piloto Tarciso Pessoa Viana também morreram no acidente. Na ocasião, eles viajavam para Minas Gerais, onde a cantora faria um show. A queda do avião ocorreu em Piedade de Caratinga, região Leste de MG.