Reprodução: TV Globo Bruno Sutil é eliminado

Chef de Alto Nível contou com mais uma rodada de eliminações. Bruno Sutil e Bruna Lopes deixaram o programa após enfrentarem uma prova de eliminação que pediu grande precisão na reprodução dos pratos com uma imagem fiel. A saída dos participantes, considerados de sucesso pelos jurados, deixou a equipe chorosa.

Na primeira parte da disputa Bruna trabalhou na cozinha do topo e mostrou uma costelinha suína, já Sutil, na cozinha do meio, fez uma galinha caipira. Os dois foram indicados para a prova de eliminação.





Depois, para definir quem seguiria na atração, os participantes receberam um kit de ingredientes e a foto de um prato que deveriam reproduzir fielmente. Sutil ficou com a missão de fazer um picadinho oriental a partir de coxão mole, já Bruna precisou preparar um ancho com batata portuguesa e alho.

Pela avaliação dos jurados, Iara e Ícaro se salvaram, restando somente a eliminação de Bruna Lopes e Bruno Sutil.

Participantes falam sobre a eliminação

Bastante queridos durante todo o programa, ao não reproduzirem fielmente as provas propostas, os dois acabaram deixando o reality show comandado por Ana Maria Braga.

"Eu me apeguei muito em fazer fielmente o que eu vi na foto. E eu deixei passar comida, sabor e mais coisas. Para além de ter visto a foto e me apegado, eu tinha que ter incorporado os cogumelos no molho, colocar mais molho do que vi na foto" , disse Sutil.

"Sou muito fã dela como comunicadora, como jornalista, poder fazer uma coisa simples, que seja para todo mundo, com ela, seria maravilhoso" , finalizou referindo-se a Ana Maria Braga.

Bruna Lopes comenta sobre a prova que causou sua eliminação do reality da Globo e faz agradecimento a equipe do programa.

“Era uma expectativa minha: mostrar que eu não fazia só massas. Nesta prova - da fotografia - eu saí bem abalada. Eu entreguei um trabalho perfeito, mas não era o que eu queria ter entregue, porque eu queria ter saído das massas” , refletiu.