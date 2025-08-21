Reprodução: Globo Renascer tem primeira chamada

A Globo divulgou, na noite da última terça-feira (19), a primeira chamada da reprise de Terra Nostra , que voltará ao ar em 1º de setembro, na faixa Edição Especial. Exibida originalmente entre 1999 e 2000, a trama substituirá História de Amor, exibida pela primeira vez em 1994.

O vídeo trouxe cenas do casal Giuliana(Ana Paula Arósio) e Matteo (Thiago Lacerda), embaladas pelo hit Tormento d'Amore - canção italiana composta especialmente para a novela e interpretada por Agnaldo Rayol e Charlotte Church.





"A música, o elenco, a força da paixão de Matteo e Giuliana, a saga que entrou para a história das novelas está de volta. No dia 1º, começa a edição especial desse grande sucesso nas tardes da Globo" , contou.

A Globo tem apostado em reprises históricas para comemorar seus 60 anos. Internamente, Terra Nostra é vista como uma novela de grande sucesso, uma superprodução muito querida pela área de dramaturgia da emissora. Hit de audiência há 25 anos, a trama popularizou bordões italianos como “amore mio”.

Com um estilo mais lento e centrado no romance, a novela foi considerada ideal para a Edição Especial. Será a primeira produção originalmente exibida no horário nobre a ocupar a faixa, criada em 2021 e, até então, dedicada exclusivamente a títulos das 18h e 19h.

A emissora carioca também acredita que a novela dará continuidade aos bons índices de audiência das antecessoras no horário.

História de Terra Nostra

Após se distanciar de seu grande amor, Matteo passa a trabalhar colhendo café na fazenda do coronel Gumercindo (Antônio Fagundes), mas entra em conflito com o patrão ao reivindicar melhores condições de trabalho. Mesmo assim, acaba se casando com Rosana (Carolina Kasting), filha do poderoso fazendeiro.

Giuliana é acolhida pela família de Francesco Maglianno(Raul Cortez), um imigrante bem-sucedido, que promete ajudá-la a reencontrar Matteo. Quando finalmente o reencontra, ele já está casado e aparentemente realizado.

A novela retrata as transformações sociais e econômicas do Brasil da época, abordando temas como estrutura familiar, imigração e luta de classes. A trama de Benedito Ruy Barbosa foi escrita com a colaboração de suas filhas, Edmara Barbosa e Edilene Barbosa, e teve direção artística de Jayme Monjardim.