Serginho Groisman está desenvolvendo um novo programa para a Globo. Após 25 anos no comando do Altas Horas, o apresentador levou uma nova proposta de atração à direção da emissora, que já avaliou positivamente o projeto e iniciou os preparativos para colocá-lo em prática. A informação é do O Globo.Mesmo com a nova empreitada, o Altas Horas seguirá no ar normalmente. Segundo a publicação, o objetivo é ampliar o tempo de tela do apresentador na programação da emissora, sem interromper o formato que comanda desde o ano 2000. Atualmente, Serginho Groisman tem contrato assinado com a Globo até 2027.O apresentador está na emissora desde 1999, quando estreou à frente do Festival da Música Brasileira. No ano seguinte, assumiu o Altas Horas, programa que se tornou um dos mais duradouros da casa. Apesar do novo projeto já estar em fase de desenvolvimento, os detalhes sobre formato, estreia e horário ainda não foram divulgados.
Carreira do apresentador
Antes de migrar para a Globo, Serginho Groisman foi destaque no SBT. De 1991 a 2001, comandou o Programa Livre, que marcou a programação da emissora com um formato interativo e jovem, semelhante ao modelo do Altas Horas. O sucesso do projeto foi decisivo para a contratação do apresentador pela líder de audiência.