Reprodução/Internet Globo aprova novo projeto de Serginho Groisman após 25 anos de Altas Horas

Serginho Groisman está desenvolvendo um novo programa para a Globo. Após 25 anos no comando do Altas Horas, o apresentador levou uma nova proposta de atração à direção da emissora, que já avaliou positivamente o projeto e iniciou os preparativos para colocá-lo em prática. A informação é do O Globo.

Mesmo com a nova empreitada, oseguirá no ar normalmente. Segundo a publicação, o objetivo é ampliar o tempo de tela do apresentador na programação da emissora, sem interromper o formato que comanda desde o ano 2000. Atualmente, Serginho Groisman tem contrato assinado com a Globo até 2027.

Carreira do apresentador

O apresentador está na emissora desde 1999, quando estreou à frente do Festival da Música Brasileira. No ano seguinte, assumiu o, programa que se tornou um dos mais duradouros da casa. Apesar do novo projeto já estar em fase de desenvolvimento, os detalhes sobre formato, estreia e horário ainda não foram divulgados.

Antes de migrar para a Globo, Serginho Groisman foi destaque no SBT. De 1991 a 2001, comandou o Programa Livre, que marcou a programação da emissora com um formato interativo e jovem, semelhante ao modelo do Altas Horas. O sucesso do projeto foi decisivo para a contratação do apresentador pela líder de audiência.