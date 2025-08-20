Reprodução/Record Rachel Sheherazade pede gratuidade em taxa

Rachel Sheherazade contou que sonha em ser atriz e chegou até a pedir uma oportunidade à Record. A jornalista, que ficou famosa por suas opiniões sinceras na bancada do SBT Brasil , além de participar do reality show A Fazenda, quer um novo desafio em sua vida profissional.

De acordo com a própria, ela tem o desejo de atuar desde jovem.

"Eu era uma criança muito tímida, mas gostava muito de palco. Sempre. Tanto que sou uma atriz frustrada: meu sonho era ser atriz" , comentou.





Logo depois, ela chegou a fazer um apelo direto à TV Record, onde atualmente apresenta a segunda temporada do reality show Acumuladores. No pedido, ela manifestou o desejo de integrar o elenco de alguma trama bíblica que o canal produza.

"Diretores, me convidem! Record, alô, faço novela bíblica, tô aqui, hein" , disse.

No entanto, ao ingressar em outra seara, ela enfrentará os desafios da opinião dos telespectadores, já que é amplamente conhecida por seu trabalho jornalístico. Ainda assim, ela reforça já acostumada a quebrar estigmas.

"Quando fui para São Paulo, parei de apenas dar a notícia e também virei notícia. Jornalistas falavam de mim o tempo todo, fui entrevistada por muitos jornais" , contou ela, em entrevista ao jornalista Flávio Ricco.

"Fui a primeira mulher a sentar numa bancada e fazer comentários políticos. Fui a primeira mulher a apresentar um programa no meu estado" , finalizou.

Rachel Sheherazade e sua trajetória na Record

Rachel Sheherazade ganhou muita notoriedade após participar do reality show da Record, A Fazenda 15. A atração de 2023, na qual ela viveu momentos de muita intensidade e chegou a ser expulsa, alavancou a popularidade do reality rural. Desde então, ela vem se dedicando a diversos projetos no mundo da televisão.

Em 2024, entrou na disputa por audiência aos domingos e chegou a concorrer com Celso Portiolli, do SBT. Na época, a jornalista apresentou o Domingo Record, que meses depois saiu do ar devido aos baixos índices de audiência.

Recentemente, a veterana passou a apresentar o reality Acumuladores. Rachel também chegou a comandar o reality A Grande Conquista, da emissora da Barra Funda.