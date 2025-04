Reprodução Debora Bloch posa de Odete e brinca com chegada de Lady Gaga ao RJ

A atriz Debora Bloch publicou fotos nas redes sociais nesta terça-feira (29) vestida como Odete Roitman, personagem de "Vale Tudo", novela exibida atualmente pela TV Globo. A atriz usou o figurino para brincar com a chegada de Lady Gaga ao Brasil, que aconteceu na noite da última segunda-feira (28).

No Instagram, Debora escreveu: “Fugindo do Galeão antes que encha de little monster”. A publicação viralizou e ganhou comentários bem-humorados de seguidores que também embarcaram na encarnação da icônica vilã da teledramaturgia.

Com o look completo da personagem, Debora aproveitou a repercussão da novela e fez graça com o momento em que a cantora norte-americana aterrissou no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Gaga foi recepcionada por fãs durante a madrugada e gerou aglomeração em frente ao hotel onde está hospedada.

Nos comentários, internautas responderam no mesmo tom. “Você reserva pra mim a suíte presidencial de um desses hotéis limpinhos, aí? De preferência um que não tenha um bando de little monsters na porta tentando agarrar a gente”, escreveu um seguidor.