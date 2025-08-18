Reproduçao TV Globo Felca

Felca, de 27 anos, teve a vida virada de cabeça para baixo desde que publicou um vídeo no qual denunciava a "adultização" de crianças e adolescentes. No último domingo (17), durante participação no "Fantástico", ele relatou como lida com as "ameças de morte" e expôs qual foi a maior preocupação durante as investigações para o conteúdo que viralizou.



"A minha preocupação era conscientizar, queria dar luz ao problema. Eu comecei a pensar que eu estou neste lugar de poder ver uma coisa que não é legal e falar sobre ela. Acho que o que mais me incomodou foi ver que existem famílias nisso. Eu fiquei abalado", disse.





"Eu conhecia pessoas do meu convívio social que foram abusadas sexualmente na infância. Eu pensava em como consolar aquela pessoa e comecei a estudar sobre o assunto”, relatou o youtuber, que soma mais de seis milhões de inscritos na plataforma de vídeos.

Após passar a usar carro blindado, Felca admitiu ter recebido "ameaças de morte" desde que o material foi ao ar. A situação não tem se restringido a ele, ao passo que outras pessoas do convívio dele também estão passando por isso.

"Sofri algumas ameaças de morte, pessoas do meu convívio sofrearam ameaças", acrescentou. O influenciador, contudo, afirmou que não deixará de continuar lutando contra a adultização de menores e diz que tem agido com cuidado.

"[As ameaças] não me abalam. Eu mantenho a cautela, mas eu estou fazendo algo que é mais importante do que eu. Me desculpa aí, não vão conseguir me parar", garantiu.

Relembre

No dia 6 deste mês, Felca publicou um vídeo de 50 minutos no YouTube. O criador de conteúdo virtual fazia denúncias contra a adultização e exploração de menores de idade. A situação ganhou repercussão nacional.

A discussão chegou até mesmo ao âmbito político: políticos de direita e de esquerda passaram a debater o tema. Inclusive, a Câmara dos Deputados passou a analisar projetos de lei que abordam a exploração de menores na internet.